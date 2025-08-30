Tra mercato e campionato, la sfida tra lombardi e friulani è già delicata. Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori, occhio alla possibile riconferma di Sucic, che ha fatto bene all'esordio

Alessandro Savoldi 30 agosto - 15:09

L'Inter per ribadire la rotonda vittoria della prima giornata, l'Udinese per tentare un colpo grosso lontano in trasferta: ecco le probabili formazioni e dove vedere Inter-Udinese. La partita è valida per la seconda giornata di Serie A.

Come arrivano le due squadre alla sfida — L'Inter di Chivu ha aperto alla grande il campionato. Il 5-0 al Torino ha ridato un po' di vitalità a un ambiente che ha vissuto un'estate particolare. Dopo la finale di Champions League persa malamente, i tifosi si aspettavano un grande colpo per riaccendere quella scintilla mancata l'anno scorso. Per tante settimane il nome nell'aria era quello di Lookman, ma l'affare è sfumato e il pubblico nerazzurro si è dovuto accontentare di un mercato di rinforzi.

Bonny ed Esposito portano freschezza davanti, Sucic e Diouf svecchiano il centrocampo, Luis Henrique è la riserva di Dumfries. I titolari, però, restano sempre gli stessi, eccezion fatta per il possibile inserimento del centrocampista croato che ha ben impressionato alla prima a San Siro. Intanto ai saluti anche Medhi Taremi, che lascerà Milano, direzione Pireo, per vestire la maglia dell'Olympiakos.

L'Udinese ha cambiato tanto negli ultimi mesi, soprattutto da centrocampo in su. Il pareggio con il Verona non ha sicuramente esaltato il pubblico e la società, che in questa settimana ha spinto forte sul mercato. Nella giornata di sabato 30 Zanoli ha svolto le visite mediche e potrebbe già essere lanciato nella mischia a San Siro da Runjaic se le tempistiche lo permetteranno. In stand-by l'affare Zaniolo: le trattative con il Galatasaray hanno subito una netta frenata nelle ultime ore. La volontà dell'ex Roma e Atalanta è però quella di tornare in Italia. In attacco intanto è arrivato il polacco Adam Buksa, sostituto di Lucca.

Le probabili formazioni di Inter-Udinese — Un solo dubbio per Chivu alla vigilia della sfida con l'Udinese. Sicuri della conferma Sommer e i tre difensori centrali: Bastoni, Acerbi e Pavard. Anche i quinti non sono in discussione: Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Recuperato Calhanoglu in mediana, che dirigerà la squadra nella consueta posizione di play. Una delle due mezzali sarà sicuramente Barella, al suo fianco uno tra Mkhitaryan e Sucic. L'armeno non ha fatto male contro il Torino, ma Sucic ha letteralmente incantato San Siro: più facile che sia il classe 2003 croato a partire dal primo minuto. Davanti la Thu-La, come sempre: Thuram e Lautaro puntano a trovare ancora il gol. Pronti a subentrare Bonny ed Esposito, indisponibile alla prima e recuperato.

L'Udinese sfida l'Inter con lo stesso modulo: 3-5-2. Kosta Runjaic manda in campo Sava tra i pali, protetto da Solet, Kristensen e Bertola. Ancora panchina quindi per Saba Goglichidze e per il giovane Palma, grande promessa del vivaio friulano che potrebbe andare in prestito. A centrocampo Ehizibue dovrebbe partire dal primo minuto a destra, in attesa dell'affare Zanoli, a sinistra il ballotaggio più serrato. Kamara, che è entrato dalla panchina contro il Verona, dovrebbe scalzare Zemura e prendersi la titolarità. In mezzo ancora Atta, Karlstrom, da quest'anno capitano, e Lovric. In attacco Buksa va in panchina, così come Bayo: confermati Iker Bravo e Keinan Davis.

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dumfries; Thuram, Lautaro. Allenatore: Christian Chivu

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Kamara, Atta, Karlstrom, Lovric, Ehizibue; Bravo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Dove vedere la partita di San Siro — La sfida di San Siro tra Inter e Udinese è in programma per domenica 31 agosto, ore 20.45. La partita sarà visibile solo su Dazn, che detiene i diritti in esclusiva. Collegamento dallo stadio di Milano alle ore 20.25, mentre sempre su Dazn sarà possibile seguire il prepartita, condiviso con Lazio-Verona, dalle 19.55.