IPSE DIXIT – Allegri: “Ci aspetta una bella partita”… Leao: “Stasera segna CDK”…

Nel calcio se ne dicono tante, ma non tutte vengono confermate...

Sergio Pace

Le ultime parole famose, le dichiarazioni "infelici" della vigilia delle partite di Serie A...

CI ASPETTA UNA BELLA PARTITA

Allegri prima della sfida fra Roma e Juventus: "La Roma sta facendo un ottimo campionato ed è in lotta per un posto in Champions. In casa viene da quattro vittorie senza subire gol. Ci aspetta una bella partita in uno stadio pieno. Bisogna essere bravi a fare una bella partita". Bella partita sì, ma il risultato dice 1-0 Roma, staffilata di Mancini...

STASERA SEGNA DE KETELAERE

L'occasione era ghiotta. L'assenza di Brahim Diaz ha aperto le porte della titolarità a Charles De Ketelaere al Franchi contro la Fiorentina. Il principe belga rossonero non partiva dal 1' da cinque partite tra campionato e Champions League. Ultima presenza da titolare in Serie A nel ko casalingo contro il Sassuolo per 2-5 del 29 gennaio.

CDK nel pre-gara: "Ho vissuto momenti difficili, ma mi sono sentito bene in quest'ultimo mese. Ho cambiato diverse cose per stare meglio, sento la fiducia attorno a me. Sono pronto ad aiutare il Milan nel miglior modo possibile". Ecco, vittoria Fiorentina 2-1. Gara a tratti positiva per il belga con un paio di giocate interessanti. In crescita, ma ancora non decisivo e incisivo come il mondo rossonero vorrebbe. Ah, prima della partita, così Leao sul suo profilo Instagram: "Questa sera segnerà De Ketelaere". Non è andata proprio così...

MASANIELLO CALCISTICO

Alla vigilia della gara contro la Lazio, l'allenatore del Napoli capolista, Luciano Spalletti, non si è sottratto dal ricordare la cavalcata di quel Napoli di Sarri, arrivato ad un passo dallo scudetto, perso in albergo dopo un Inter-Juve (con Spalletti allenatore dei nerazzurri): "Sarri ha delle idee simili alle mie, come quella di comandare il gioco. Lui è stato un po' un masaniello calcistico, si è reso capo-popolo di una rivolta del modo di vedere il calcio. Io a casa sceglievo sempre di vedere il Napoli di Sarri e lo applaudivo in piedi. Quando ho potuto sono andato a vedere le partite e sui campi di Castel Volturno ancora ci sono le linee di passaggio del suo calcio". Ecco, a Spalletti è toccato applaudire al Maradona anche la Lazio...di Sarri (0-1 Vecino, all'Inter con Spalletti in quel 2-3 subito dalla Juventus). Tutto torna...

SPERIAMO NON RISOLVANO I LORO PROBLEMI CON NOI...

Gasperini alla vigilia di Atalanta-Udinese: "È una squadra che conosciamo bene, ha fatto un inizio di stagione strepitoso. Hanno dei problemi che si portano da tanto tempo, speriamo non li risolvano tutti domani. È una partita che ci può dare slancio". Non di questo parere l'Udinese di Sottil, gli attacchi della Dea si infrangono sul muro friulano. Silvestri un monumento, para tutto. Al Gewiss Stadium è 0-0...

LA SQUADRA SI È PREPARATA BENE

Alla vigilia di Inter-Lecce Baroni ha caricato i suoi: "La squadra sta bene e si è preparata ad una partita difficile. C'è tanta voglia di fare bene contro una squadra fortissima, non soltanto in Italia". Per carità, il Lecce ha impressionato in questa stagione con diversi exploit e una classifica rassicurante. Ma a San Siro i salentini non tirano mai...

VINCERE OGGI...

Sicurissimo Alessandro Zanoli, difensore della Sampdoria, nel pre-gara contro la Salernitana: "Abbiamo preparato la partita al meglio questa settimana. Partita fondamentale per noi, abbiamo tanti scontri diretti in casa. Oggi dobbiamo assolutamente vincere". Sì, era importantissimo vincere per i blucerchiati: 0-0.

IN CRESCITA FISICA

I due volti nuovi dell'Hellas Verona, Cyril Ngonge e Ondrej Duda, si sono inseriti bene sin da subito nei meccanismi di gioco degli scaligeri. Prima della gara contro lo Spezia, Zaffaroni li ha caricati così: "I nuovi hanno giocato sin da subito, soprattutto Duda e Ngonge. Dopo l'exploit iniziale ci sta una una fase di assestamento, ma entrambi hanno un buon rendimento. Possono sicuramente crescere molto, dal punto di vista fisico e delle conoscenze". Detto fatto, entrambi infortunati e costretti ad alzare bandiera bianca durante il match al Picco...