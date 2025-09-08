Israele-Italia, torna in campo la nuova Nazionale del Ct Rino Gattuso. Da Kean e Retegui a Pio Esposito: focus sull'attacco del futuro

Enrico Pecci Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 16:46)

È iniziata con un netto 5-0 la nuova era Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana. Gli Azzurri, dopo il largo successo sull'Estonia, saranno di scena sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, per la sfida contro Israele. Il nuovo Commissario Tecnico riparte dai gol di Kean e Retegui e dalle novità Leoni e Pio Esposito. Prende forma così anche il nuovo attacco del futuro.

Israele-Italia, dalle certezze Kean e Retegui all'attacco del futuro — Gattuso può sorridere perché 4 dei 5 gol realizzati al suo esordio in panchina contro l'Estonia sono arrivati dall'attacco. Le due certezze sono rappresentate da Moise Kean e Mateo Retegui, autore di una doppietta al Gewiss Stadium di Bergamo, con Raspadori jolly del reparto offensivo ed all'occorrenza anche lui in grado di ricoprire il ruolo di attaccante centrale.

Retegui, classe 1999, farà sicuramente parte della Nazionale del presente e dell'immediato futuro nonostante la scelta di lasciare l'Italia e la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita. L'ultimo capocannoniere della Serie A, infatti, continua a dare garanzie a Gattuso. Il nuovo Ct ripartirà poi dagli già citati Kean e Raspadori e da Lorenzo Lucca, in attesa della sua crescita a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. I tre classe 2000, insieme a Retegui, si candidano a formare l'attacco Azzurro dei prossimi anni. Ma non solo.

Italia, Gattuso punta già su Pio Esposito? — L'ultimo innesto è quello di Pio Esposito. Il centravanti classe 2005, fresco di salto nell'Inter di Chivu, rappresenterà da subito una valida alternativa per Gattuso. L'ex Spezia ha appena iniziato il suo percorso in un top club, ma potrebbe subito entrare a far parte della Nazionale maggiore in pianta stabile. In attesa della sua esplosione e definitiva consacrazione con la maglia dell'Inter, che ha deciso di puntarci fin da subito.

Infine, occhi puntati anche su Gianluca Scamacca dell'Atalanta, con un grande punto interrogativo sulle sue condizioni fisiche dopo il grave infortunio della passata stagione.