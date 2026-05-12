Silvio Baldini, attuale commissario tecnico ad interim della Nazionale, ha spiegato che per le prossime sfide amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo e Grecia sceglierà esclusivamente calciatori dell’Under 21. Il tecnico ha definito questa decisione una scelta coerente con il percorso avviato con i giovani azzurri, sottolineando la volontà di mettere in mostra il valore del gruppo e offrire al futuro CT indicazioni concrete sul livello dei ragazzi. Baldini ha inoltre evidenziato come molti giocatori reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale possano avere poche motivazioni in questo momento, preferendo quindi puntare su entusiasmo e continuità progettuale.

CESENA, ITALIA - 10 OTTOBRE: Silvio Baldini, allenatore della Nazionale italiana Under 21, durante la partita di qualificazione agli Europei Under 21 tra Italia Under 21 e Svezia Under 21, disputata ad hoc all'Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld il 10 ottobre 2025 a Cesena, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Baldini

"Ora sono l'allenatore della nazionale italiana, subentrato ad un grande come Gattuso, dico che nelle prossime amichevoli di giugno porterò solo giocatori che hanno giocato con la nazionale dell'Under 21. Successivamente il mio successore deve sapere il livello di questi ragazzi".

LA CARRIERA PERSONALE - "Tutti hanno la propria storia, ho vissuto sin da bambino certe situazioni e sono sempre stato in guardia, mi sono difeso. Quando ci sono certe situazioni so che do il peggio di me stesso, allora meglio andare via per il bene di tutti".

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L'attuale situazione nel calcio italiano

"Tutti questi ragazzi hanno bisogno di sapere che si gioca per il collettivo, bisogna essere gruppo, questo è fondamentale. Per essere un gruppo bisogna avere e rispettare le regole. Parliamo tutti che bisogna far giocare i giovani, avere coraggio, ma poi dicono che conta il risultato. È dura insegnare che non si gioca solo per il risultato. Sapete bene che conta vincere, non partecipare, il secondo è il primo dei perdenti: se andiamo avanti con questo pensiero ditemi voi come facciamo a far crescere i giovani, ad avere coraggio. Sono tanti anni che alleno e sono capitato in un posto dove non mi sarei mai aspettato di capitare, ne sono felice di questo".

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