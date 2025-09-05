Italia - Estonia finisce 5-0. Ottimo esordio per l' Italia di Gattuso , che nel pre-gara aveva precisato che non c'era tempo per emozionarsi. Certo, l'avversario non era così irresistibile, ma visto il recente passato, ricominciare con una vittoria ed in questo modo era quel che ci voleva. L' Italia vince la terza partita di qualificazioni mondiali, contro l' Estonia , per 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo . Le reti sono state di Kean , Raspadori , Bastoni ed una doppietta di Retegui . Di seguito, quanto dichiarato nell'immediato post partita ai microfoni della Rai.

Italia-Estonia, le parole di Gattuso

"Bisogna ringraziare i ragazzi, ci mancava solo il gol all'intervallo. Abbiamo fatto una grande partita per come ci siamo comportati durante la settimana. e adesso la prima è andata e dobbiamo guardare avanti perché sarà difficile. Complimenti a loro. Tutta la squadra non solo agli attaccanti. Abbiamo messi in preventivo di poter prendere qualche ripartenza perché volevamo giocare nella loro metà campo. Quando si alza il livello può capitare che ti esponi a qualche rischio. Per noi era giusto mettere in campo una squadra offensiva visto che l'Estonia non è al nostro livello".