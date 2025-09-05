derbyderbyderby calcio italiano Italia-Estonia, Gattuso: “Ottima partita: l’obiettivo è far ritornare l’entusiasmo”

Ottimo esordio per Rino Gattuso sulla panchina della nazionale: Italia-Estonia finisce 5-0. Le reti di Kean, Raspadori, Bastoni e doppietta di Retegui. Di seguito riportate le parole del commissario tecnico ai microfoni della Rai nel post gara
Michele Bellame
Michele Bellame Redattore 

Italia-Estonia finisce 5-0. Ottimo esordio per l'Italia di Gattuso, che nel pre-gara aveva precisato che non c'era tempo per emozionarsi. Certo, l'avversario non era così irresistibile, ma visto il recente passato, ricominciare con una vittoria ed in questo modo era quel che ci voleva. L'Italia vince la terza partita di qualificazioni mondiali, contro l'Estonia, per 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. Le reti sono state di Kean, Raspadori, Bastoni ed una doppietta di Retegui. Di seguito, quanto dichiarato nell'immediato post partita ai microfoni della Rai.

Italia-Estonia, le parole di Gattuso

Giacomo Raspadori festeggia il suo gol con Gennaro Gattuso durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Italia ed Estonia allo Stadio di Bergamo, il 5 settembre 2025 a Bergamo, Italia. (Foto di Image Photo Agency/Getty Images)
"Bisogna ringraziare i ragazzi, ci mancava solo il gol all'intervallo. Abbiamo fatto una grande partita per come ci siamo comportati durante la settimana. e adesso la prima è andata e dobbiamo guardare avanti perché sarà difficile. Complimenti a loro. Tutta la squadra non solo agli attaccanti. Abbiamo messi in preventivo di poter prendere qualche ripartenza perché volevamo giocare nella loro metà campo. Quando si alza il livello può capitare che ti esponi a qualche rischio. Per noi era giusto mettere in campo una squadra offensiva visto che l'Estonia non è al nostro livello".

Infine, un commento sul gruppo che ha ereditato da mister Spalletti: "Io ringrazio questo gruppo di lavoro. Noi abbiamo l'obiettivo di far felici gli italiani e far ritornare loro l'entusiasmo. I ragazzi sanno che a me piace una squadra che combatte e lotta su ogni pallone. Puoi sbagliare nel calcio, ma l'importante è andare avanti".

 

