Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e di Gianluigi Buffon nella giornata di ieri, oggi è toccato all’allenatore azzurro prendere la stessa decisione, che già era nell'aria

Giammarco Probo 3 aprile - 14:45

Piove sul bagnato in casa Nazionale italiana: dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026, per la terza volta consecutiva, il tecnico Gennaro Gattuso ha deciso ufficialmente di lasciare la panchina della Nazionale. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e di Gianluigi Buffon nella giornata di ieri, oggi è toccato all’allenatore azzurro prendere la stessa decisione, che già era nell'aria. Fatale è stata la sconfitta contro la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina.

Il comunicato stampa della FIGC e le parole di Gennaro Gattuso — "La Federazione Italiana Giuoco Calcio e Gennaro Ivan Gattuso hanno risolto consensualmente il contratto che legava l’allenatore calabrese alla panchina della Nazionale italiana di calcio. La FIGC ringrazia Gattuso e tutto il suo staff per la serietà, la dedizione e la passione con cui hanno lavorato negli ultimi nove mesi e augura loro i migliori successi per il prosieguo della carriera", si legge nel comunicato stampa di pochi minuti fa.

“Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale – dichiara Gattuso - la maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche. Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore”.

“Desidero ancora una volta ringraziare Gattuso – afferma Gravina – perché, oltre ad essere una persona speciale, come allenatore ha offerto un prezioso contributo, riuscendo in pochi mesi a riportare entusiasmo intorno alla Nazionale. Ha trasmesso ai calciatori e a tutto il Paese un grande orgoglio per la maglia azzurra”.

Gattuso via, si cerca il sostituto in casa Italia, idee Conte e Allegri — Dopo l’addio del tecnico Gennaro Gattuso, si dovrà ora individuare un allenatore capace di raccoglierne l’eredità e assumersi la responsabilità di guidare una nazionale reduce da tre mancate qualificazioni ai Mondiali. La scelta sarà effettuata dopo il 22 giugno, giorno dell’assemblea elettiva, dal nuovo presidente federale. Al momento, i principali candidati per sostituire l’ex tecnico del FC Sion sembrano essere Antonio Conte e Massimiliano Allegri.

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Nel frattempo, Silvio Baldini, attuale commissario tecnico dell’Under 21, potrebbe guidare ad interim gli Azzurri anche nelle amichevoli estive contro Lussemburgo e Grecia, prima dell’impegno in Nations League previsto per il mese di settembre.