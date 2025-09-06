Italia ed Estonia si sono sfidate complessivamente otto volte dal 1993. Da quella data solo vittorie per la nazionale italiana tra amichevoli, qualificazioni europee e qualificazioni mondiali.

Michele Bellame Redattore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 19:02)

Ieri c'è stato l'ottavo confronto dell'Italia contro l'Estonia. La nazionale azzurra ha sempre vinto contro la nazionale baltica. Sempre tormentata da guerre di indipendenza, l'Estonia è stata prima sotto il dominio della Svezia, poi a cavallo fra le guerre mondiali è stata controllata dai nazisti. Infine, fino al 1991, sotto il giogo sovietico. Oggi, l'Estonia, appartiene all'Unione Europea e, dal 2011, ha l'Euro come moneta corrente.

I confronti con la nazionale italiana incominciano con le qualificazioni ai mondiali di USA '94, fino a quella di ieri per le qualificazioni ai mondiali del 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti.

Italia-Estonia nel tempo: dal 1993 ad oggi, otto vittorie — La prima partita è datata 14 aprile 1993, lo stadio ospitante è il Nereo Rocco di Trieste. Sulla panchina dell'Italia c'era Arrigo Sacchi: la nazionale italiana si era imposta 2-0, grazie alle reti di Roberto Baggio al 20', e di Giuseppe Signori all'86'.

Il ritorno si giocò a Tallin a settembre del 1993. L'Italia vinse 3-0, grazie alla doppietta di Roberto Baggio - di cui un gol su calcio di rigore - ed al gol di Roberto Mancini. Il confronto successivo si giocò nel 1994, sempre a Tallinn. La partita era valida per la qualificazione agli europei del 1996 in Inghilterra, e gli azzurri si imposero per 2-0 per effetto delle reti di Panucci e Casiraghi.

Italia ed Estonia tornarono a sfidarsi nel 1995 all'Arechi di Salerno. Sulla panchina azzurra c'era sempre Arrigo Sacchi. L'Italia, vinse per 4-1: di Albertini, Ravanelli e doppietta di Zola, le reti decisive.

Dal 1995, saltiamo fino al 2010: qualificazioni agli europei del 2012, Estonia ed Italia si sfidano a Tallinn e gli azzurri vinsero per 2-1 grazie ai gol di Cassano e Bonucci. La partita di ritorno nel 2011 al Braglia di Modena: Giuseppe Rossi, Cassano e Pazzini furono decisivi per il 3-0 finale. Sulla panchina dell'Italia c'era Cesare Prandelli.

Infine, prima del confronto di ieri sera a Bergamo, Italia ed Estonia si incontrano in amichevole a Firenze. Sulla panchina c'era Roberto Mancini, e gli azzurri battono la nazionale baltica per 4-0: doppietta di Vincenzo Grifo, poi Bernardeschi ed Orsolini, i marcatori.