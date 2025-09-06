Ieri c'è stato l'ottavo confronto dell'Italia contro l'Estonia. La nazionale azzurra ha sempre vinto contro la nazionale baltica. Sempre tormentata da guerre di indipendenza, l'Estonia è stata prima sotto il dominio della Svezia, poi a cavallo fra le guerre mondiali è stata controllata dai nazisti. Infine, fino al 1991, sotto il giogo sovietico. Oggi, l'Estonia, appartiene all'Unione Europea e, dal 2011, ha l'Euro come moneta corrente.
Dal 1993 solo vittorie
Italia, solo vittorie contro l’Estonia: i precedenti
I confronti con la nazionale italiana incominciano con le qualificazioni ai mondiali di USA '94, fino a quella di ieri per le qualificazioni ai mondiali del 2026 di Canada, Messico e Stati Uniti.
La prima partita è datata 14 aprile 1993, lo stadio ospitante è il Nereo Rocco di Trieste. Sulla panchina dell'Italia c'era Arrigo Sacchi: la nazionale italiana si era imposta 2-0, grazie alle reti di Roberto Baggio al 20', e di Giuseppe Signori all'86'.
Il ritorno si giocò a Tallin a settembre del 1993. L'Italia vinse 3-0, grazie alla doppietta di Roberto Baggio - di cui un gol su calcio di rigore - ed al gol di Roberto Mancini. Il confronto successivo si giocò nel 1994, sempre a Tallinn. La partita era valida per la qualificazione agli europei del 1996 in Inghilterra, e gli azzurri si imposero per 2-0 per effetto delle reti di Panucci e Casiraghi.
Italia ed Estonia tornarono a sfidarsi nel 1995 all'Arechi di Salerno. Sulla panchina azzurra c'era sempre Arrigo Sacchi. L'Italia, vinse per 4-1: di Albertini, Ravanelli e doppietta di Zola, le reti decisive.
Dal 1995, saltiamo fino al 2010: qualificazioni agli europei del 2012, Estonia ed Italia si sfidano a Tallinn e gli azzurri vinsero per 2-1 grazie ai gol di Cassano e Bonucci. La partita di ritorno nel 2011 al Braglia di Modena: Giuseppe Rossi, Cassano e Pazzini furono decisivi per il 3-0 finale. Sulla panchina dell'Italia c'era Cesare Prandelli.
Infine, prima del confronto di ieri sera a Bergamo, Italia ed Estonia si incontrano in amichevole a Firenze. Sulla panchina c'era Roberto Mancini, e gli azzurri battono la nazionale baltica per 4-0: doppietta di Vincenzo Grifo, poi Bernardeschi ed Orsolini, i marcatori.
