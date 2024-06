Italia-Turchia, Spalletti sfida Montella: derby italiano in amichevole

L'ultima volta che le due Nazionali si sono affrontate in amichevole, l' Italia si è imposta col punteggio di 3-2 al Konya Buyuksehir Belediye Stadium, trascinata dal gol di Cristante e dalla doppietta di Raspadori . Se però pensiamo alla Turchia , il ricordo più dolce è la gara d'esordio dell' Europeo itinerante (2021) in cui l'Italia superò con un sonoro 3-0 la squadra allora allenata da Senol Gunes .

Spalletti e Montella: un passato da compagni di squadra

È un'amichevole ma sarà allo stesso tempo un derby tra tecnici italiano: Luciano Spalletti e Vincenzo Montella, oggi sulle panchine di Italia e Turchia, un tempo sono stati anche compagni di squadra. Dal 1991 al 1993 hanno condiviso lo spogliatoio all'Empoli, l'anno successivo il tecnico di Certaldo diventa l'allenatore dei toscani e dell'aeroplanino e subentrando a Guidolin, riesce a centrare una storica salvezza. I due si ritroveranno poi alla Sampdoria nel 1998 e poi a Roma dal 2005 al 2007. Tra Spalletti e Montella, come affermato dall'aeroplanino in una recente intervista a Sportweek, c'è sempre stato un bel rapporto: "È sempre stato il mio preferito. Per me è un top coach".