Italia, tutti i precedenti con Israele dal 1961

Dopo l'esordio stravittorioso contro l'Estonia, l'Italia di Gattuso sfiderà Israele lunedì sera a Debrecen; in questo articolo, tutti i precedenti fra le due nazionali dal 1961 fino ai due match di Nations League dello scorso anno.
La prossima partita dell'Italia per le qualificazioni ai mondiali americani sarà contro Israele. Il match si svolgerà in campo neutro a Debrecen in Ungheria. Sarà la seconda sfida per la nazionale di Gattuso, e scenderanno in campo lunedì 8 settembre. Sarà la settima volta che le due nazionali si sfideranno. Il primo confronto è datato 15 ottobre 1961. Poi, un lungo silenzio fra il 1970 ed il 2016.

Italia-Israele nel tempo: dal 1961 ad oggi

Il primo match fra le due nazionali è datato 15 ottobre 1961, si giocava a Tel Aviv. La partita era valida per l'andata dello spareggio delle eliminatorie alle qualificazioni dei mondiali del 1962. L'Italia, guidata da Giovanni Ferrari, vinse per 4-2: le reti furono di Lojacono, Altafini, e la doppietta di Corso. Il ritorno di quella partita si giocò a Torino poche settimane dopo, e l'Italia vinse 6-0: poker di Sivori, e reti di Angelillo e Corso.

L'unico pareggio è datato 1970. Erano i mondiali argentini e la partita si giocò alla Bombonera. Sulla panchina c'era Valchereggi, ma gli azzurri non andarono oltre lo 0-0.

 

Dopo i mondiali del 1970, Italia ed Israele tornano a sfidarsi nuovamente nel 2016. La partita si gioca ad Haifa ed è valida per la prima partita dei mondiali di Russia 2018. La squadra di Gian Piero Ventura, vinse per 3-1 grazie alle reti di Pellè, di Immobile ed al rigore di Candreva. Il ritorno di quella partita si giocò a Reggio Emilia circa un anno dopo: bastò la rete di Immobile per portare a casa la vittoria.

Seguono, l'anno scorso, gli ultimi due precedenti, entrambi validi per la Nations League. Uno a Budapest, campo neutro, in cui l'Italia di Spalletti vinse per 2-1 grazie ai gol di Kean e Frattesi; l'altro ad Udine per 4-1 grazie al rigore di Retegui, al gol di Frattesi ed alla doppietta di Di Lorenzo.

