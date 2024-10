Italia U21 va agli Europei: decisivo il pari con Irlanda

Gli europei di categoria si svolgeranno a giugno del 2025 in Slovacchia.

La nazionale under 21 guidata da Carmine Nunziata si qualifica direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria, che si svolgerà in Slovacchia nel 2025 a partire dal mese di giugno. Per gli azzurrini, è stato decisivo il pareggio contro l'Irlanda.