Durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna, Vincenzo Italiano affronta direttamente il tema del proprio futuro e lo fa senza chiudere alcuna porta. L’allenatore rossoblù conferma che servirà un confronto con la società prima di prendere decisioni definitive e usa parole che inevitabilmente alimentano le riflessioni attorno alla prossima stagione.

“Quando parlerò con il club saprete tutto”, dice Italiano davanti ai giornalisti, lasciando intendere che il faccia a faccia con la dirigenza sarà decisivo per capire quale direzione prenderà il progetto rossoblù. Il tecnico però evita qualsiasi tono polemico e prova soprattutto a difendere il lavoro fatto negli ultimi mesi: “Secondo me abbiamo regalato emozioni”, sottolinea, ricordando il percorso vissuto dal Bologna tra campionato, Europa e Supercoppa. Poi insiste su un altro concetto molto preciso: “Non si può stupire ogni anno”, frase che diventa quasi il centro del suo ragionamento sulla stagione.

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BOLOGNA, ITALIA - 12 MARZO: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna FC, durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e AS Roma allo Stadio Renato Dall'Ara il 12 marzo 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Bisogna guardare il percorso”: Italiano difende la crescita del Bologna

Italiano durante la conferenza torna più volte sul tema delle aspettative create attorno al Bologna dopo l’ultima stagione. “Abbiamo vissuto partite importanti, emozioni in Europa e in Supercoppa”, spiega il tecnico, ricordando come il club abbia affrontato per la prima volta un livello di pressione completamente diverso rispetto al passato recente. Poi aggiunge un altro passaggio significativo: “Bisogna guardare il percorso complessivo”, quasi per evitare che il giudizio venga limitato soltanto ai risultati finali o al mancato salto ulteriore in classifica.

L’allenatore insiste molto anche sul valore umano e mentale del gruppo: “I ragazzi hanno dato tutto”, dice, spiegando che la squadra ha cercato di mantenere competitività nonostante un calendario molto più pesante e una stagione piena di partite ad alta intensità. Ed è proprio qui che emerge il senso delle sue parole: Italiano sembra voler proteggere il lavoro costruito a Bologna e allo stesso tempo capire se esistano ancora le condizioni giuste per continuare insieme.

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“Senza coppe cambia tutto”: il tecnico guarda già alla prossima stagione

Nella parte finale della conferenza, Italiano entra anche nel tema della programmazione futura e lascia capire che il confronto col club riguarderà soprattutto gli obiettivi tecnici della prossima stagione. “Senza le coppe europee cambia la programmazione”, afferma chiaramente, spiegando che il Bologna dovrà inevitabilmente ripensare gestione della rosa, mercato e prospettive future rispetto agli ultimi anni.

Poi prova anche a distinguere la propria situazione da altri casi recenti vissuti dal club: “Il mio discorso è diverso”, precisa, facendo capire che le sue valutazioni non riguardano soltanto il contratto ma soprattutto la visione tecnica del progetto. Italiano chiude senza sbilanciarsi definitivamente ma lasciando aperta ogni possibilità: “Dopo il confronto col club verrete informati su tutto”. Una frase che, al momento, basta da sola a tenere il suo futuro completamente in bilico.

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