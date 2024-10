Juan Jesus: "Dopo quasi un mese pedinato hanno provato a portarmi via la macchina"

L'ex difensore di Inter e Roma, in una storia Instagram, ha pubblicato un video della sua auto scassinata per il tentato furto. Juan Jesus ha poi sfogato tutta la sua rabbia per la mancata sicurezza in città: "Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!".