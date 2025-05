Castellammare sogna la A: stasera semifinale con la Cremonese

Stasera si gioca la semifinale dei playoff di Serie B, ed i grigiorossi esordiscono in questa competizione visto il miglior posizionamento in classifica. La Juve Stabia di Pagliuca , di contro, ha già battuto il Palermo di Dionisi nel turno precedente, per 1-0, venerdì sera.

Juve Stabia ed il sogno promozione: stasera la semifinale contro la Cremonese

Castellammare vive un sogno ed è bellissimo. La favola della squadra neopromossa dalla C che va a giocarsi l'accesso al calcio dei grandi, è roba da favola. La piazza è luminosa di colori e cori, e la squadra di Pagliuca non se ne accorge. Andrea Adorante, attaccante, capocannoniere dei gialloblù, aveva risposto ad una domanda del sottoscritto in conferenza stampa - post gara contro il Palermo - proprio a questa domanda, se si rendessero conto di quel che stavano facendo. Il calciatore stabiese, con massima tranquillità, ha risposto: "Noi stiamo giocando e facendo così bene proprio perché non ce ne stiamo accorgendo. Giochiamo senza pressioni e con leggerezza. Siamo felicissimi per la piazza, e siamo concentrati". Calcio di altri tempi, filosofie rivolte al divertimento, un po' come il Chievo di Delneri, miracolati in un calcio di fine anni novanta, in cui le stelle dei mondiali americani e francesi brillavano ancora.