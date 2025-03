Lo scontro diretto tra terza e quarta in classifica per la prossima giornata di Serie A: una sfida che può mandare un forte segnale all'Inter capolista e al Napoli secondo.

Samuele Amato 6 marzo 2025 (modifica il 6 marzo 2025 | 16:42)

La Serie A si prepara per un nuovo big match ad alta quota. La 28esima giornata potrebbe regalare un nuovo assetto al vertice della classifica. Con Inter e Napoli impegnati nelle sfide casalinghe contro Monza e Fiorentina, le attenzioni degli appassionati del calcio del Belpaese si rivolgeranno anche verso Juventus-Atalanta; una sfida che dirà tanto delle ambizioni delle due squadre.

I precedenti: la Vecchia Signora è un tabù per la Dea? — La domenica sportiva culminerà con questo duello tra terza e quarta del campionato. I tre punti in palio per Juventus-Atalanta pesano tanto, con la Dea a quota 55 e la Juventus a 52. Giampiero Gasperini e Thiago Motta sanno che questa partita può determinare il restante percorso delle due: sia in ottica Champions che nella sfida Scudetto.

All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ospiteranno i nerazzurri in questa sfida dal sapore speciale e che, negli ultimi anni, è diventata un vero classico del calcio italiano. Ma è anche un incrocio che la squadra di Gasperini soffre da tempo, sia nelle trasferte che nelle partite casalinghe.

Infatti, l'Atalanta non riesce a vincere in casa della Juventus dalla stagione 2021/22. Quella è stata l'ultima occasione in cui i bergamaschi hanno superato la Vecchia Signora: il gol di Duvan Zapata che ha condannato la Juventus di Massimiliano Allegri. Nei campionati successivi, l'Atalanta ha raccolto due pareggi nello stadio bianconero.

Inoltre, quella è stata anche l'ultima vittoria della Dea: oltre ai due pareggi in trasferta, ci sono stati altri tre pareggi ed una vittoria della Juventus in campionato. Favorevole ai bianconeri anche la vittoria in finale di Coppa Italia la scorsa stagione. Grazie ad un gol di Dusan Vlahovic, Massimiliano Allegri - nella sua ultima partita sulla panchina juventina - regala al club la quindicesima coccarda della sua storia.

Juventus-Atalanta: dove vedere la partita — Il match valido per la 28esima giornata di Serie A si giocherà domenica 9 marzo. Fischio di inizio di Juventus-Atalanta fissato per le ore 20.45 nella cornice dell'Allianz Stadium. Ecco dove poter seguire in diretta televisiva e streaming la partita.

La sfida tra i bianconeri di Thiago Motta e i nerazzurri di Gasperini sarà trasmessa da DAZN. Per gli abbonati al servizio basterà aprire l'applicazione sulla propria Smart TV o sui propri dispositivi (PC, tablet, smartphone). Come al solito, per chi ha attivato l'opzione, sarà possibile vedere la partita via cavo nel canale ZONA DAZN.