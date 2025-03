Juventus-Atalanta, sfida da X allo Stadium? Analisi e pronostico del match

La Juventus ospita l'Atalanta nel big match della ventottesima giornata di Serie A: l'analisi e il pronostico della sfida.

Luca Paesano Redattore 8 marzo - 17:39

La Juventus ospita l’Atalanta per il big match che chiuderà la domenica di . All’Allianz Stadium di Torino si affrontano la terza e la quarta forza del campionato, con uno sguardo rivolto al vertice ma anche a chi insegue alle spalle. L’appuntamento con il calcio di inizio della sfida è fissato alle ore 20:45.

Come arriva la Juventus alla sfida — In casa Juventus non si respira certamente l’atmosfera dei tempi migliori, ma va pur tenuto conto che la classifica dei bianconeri è di tutto rispetto. Tra Thiago Motta, lo spogliatoio e la tifoseria non sembra che si sia ancora riuscito a creare un ambiente affiatato. Nel giro di pochi giorni La Vecchia Signora si è ritrovata fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia, con la clamorosa eliminazione contro l’Empoli che ha scatenato l’ira sui social. Si è poi passati ai fatti, con una dura contestazione alla Continassa alla vigilia della sfida con il Verona.

Ci si attendeva una risposta, una reazione, ed è arrivata sul campo nel match contro l’Hellas. Con il successo sulla formazione scaligera, i bianconeri si sono riportati infatti al quarto posto in classifica, scavalcando la Lazio che aveva fatto il blitz a San Siro con il Milan. La Juventus, quindi, ha ora la chance di riprendere anche l’Atalanta nello scontro diretto di domenica sera. Con una vittoria, la formazione di Thiago Motta aggancerebbe infatti i bergamaschi al terzo posto.

Come arriva l’Atalanta alla sfida — Momento particolarmente delicato anche in casa Atalanta, che nel giro di poche giornate si è trovata dal potersi giocare il titolo, ad essere tagliata fuori dalla lotta, e poi essere di nuovo dentro. Per i bergamaschi è un periodo molto altalenante dal punto di vista dei risultati. Nelle ultime 8 partite giocate sono arrivate solamente 2 vittorie, entrambe in campionato, contro Verona ed Empoli. Per il resto, poi, la formazione di Gasperini ha registrato 3 pareggi e 3 sconfitte, di cui 2 contro il Club Brugge che sono costate l’eliminazione dalla Champions e quella con il Bologna che ha estromesso i nerazzurri dalla Coppa Italia.

L’Atalanta si presenta all’Allianz Stadium dopo il pareggio dell’ultimo turno contro il Venezia. Un risultato deludente ancor più in virtù dello scontro diretto tra Napoli e Inter, che avrebbe permesso alla squadra di Gasperini di andare a pari punti con i partenopei e a -1 dal primo posto. Serve dunque una reazione, anche perché un passo falsi permetterebbe ai bianconeri di riprendere i nerazzurri al terzo posto.

Juventus-Atalanta, le statistiche fornite da Opta per la gara — La Juventus è rimasta imbattuta in 38 delle ultime 40 sfide contro l’Atalanta in Serie A (25V, 13N), gli unici due successi della Dea nel periodo contro i bianconeri sono arrivati entrambi nel 2021 (tra aprile e novembre).

Dall’arrivo di Gasperini a Bergamo (dal 2016/17), la sfida tra Juventus e Atalanta è quella che ha visto più pareggi in Serie A: 11 in 17 partite (completano il parziale quattro vittorie dei bianconeri e due successi della Dea).

Le ultime tre sfide tra Juventus e Atalanta in campionato sono terminate in pareggio, solo una volta le due formazioni hanno registrato più pareggi di fila in Serie A: cinque tra marzo 1964 e gennaio 1966.

L’ultima vittoria della Juventus contro l’Atalanta in casa dei bianconeri in Serie A risale al 14 marzo 2018 (2-0 con gol di Higuaín e Matuidi); da allora in sei gare all’Allianz Stadium tra le due formazioni in campionato ci sono stati cinque pareggi e un successo dei bergamaschi.

La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (otto in quel caso).

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta negli anni 2000; in generale, solo tre volte nella sua storia nel massimo campionato ha registrato almeno cinque clean sheet di fila: sei tra dicembre 1996 e gennaio 1997, cinque tra ottobre e novembre 1985 e cinque tra gennaio e febbraio 1967.

Gian Piero Gasperini ha allenato l’Atalanta in 331 partite in campionato; con la prossima gara eguaglierà Nils Liedholm con la Roma (332) come 2° allenatore con più match alla guida di una singola squadra nella storia della Serie A - davanti a loro solo Giovanni Trapattoni con la Juventus (402).

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni — Qualche dubbio di formazione per Thiago Motta in vista della sfida di domani sera. Il tecnico italo brasiliano ripartirà dal 4-2-3-1. In porta Di Gregorio. In difesa Gatti non è al meglio e potrebbe saltare la partita con i bergamaschi. In caso di forfait, dal primo minuto si dovrebbe vedere Kalulu al fianco di Kelly. Sulle fasce, invece, non ci sono dubbi e verranno confermati Weah a destra e Cambiaso a sinistra. A centrocampo dovrebbe essere riproposta la coppia composta da Thuram e Locatelli. Ancora Yildiz a destra e Nico Gonzalez a sinistra, mentre è aperto il ballottaggio tra McKennie e Koopmeiners sulla trequarti. In avanti, invece, spazio a Randal Kolo Muani con Dusan Vlahovic che partirà dalla panchina.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Emergenza in difesa per Gian Piero Gasperini, dopo che nell’allenamento di giovedì si è fermato Stefan Posch. Molto probabilmente verrà rilanciato Rafa Toloi, con Djimsiti e Kolasinac a completare il reparto: da valutare anche Hien, che nelle ultime sedute è tornato ad allenarsi individualmente dopo i problemi muscolari. In mezzo al campo spazio a De Roon ed Ederson, con Bellanova e Zappacosta sulle corsie esterne. Poche alternative in attacco. De Ketelaere e Lookman agiranno nelle vicinanze di Retegui, confermato come riferimento centrale.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gian Piero Gasperini.

Juventus-Atalanta, analisi e pronostico della sfida — Grande equilibrio nelle quote per la sfida dell’Allianz Stadium. La vittoria della Juventus è data a 2.50 dai principali bookmakers, mentre si trova a 2.90 il 2 per l’Atalanta. Il pareggio viene proposto invece a 3.10. Poca differenza tra Under e Over, che valgono rispettivamente 1.80 e 1.90. Leggermente più ampia la forbice tra Goal e No Goal, che sono quotati 1.70 e 2.00.

Allo Stadium ci si aspetta una partita effettivamente equilibrata, dove non emerge una netta favorita. La Juventus arriva da 5 vittorie consecutive in Serie A, ma le prestazioni non sono state così convincenti come i risultati. L’Atalanta, invece, sta vivendo una fase abbastanza altalenante. Sei degli ultimi 10 incroci tra le due squadre sono finite in parità, e dunque può avere valore la combo X primo tempo o X finale, quotata a 1.65. Ci può stare anche 1X + Multigol 1-4, proposto a 1.60.

Dove vedere Juventus-Atalanta in diretta tv e in streaming — Il match tra Juventus e Atalanta andrà in scena domenica sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, e per poter seguire il match sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.