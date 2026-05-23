La Juventus esprime forte perplessità verso il Torino per le restrizioni sui biglietti del settore Distinti in vista del derby. La nota ufficiale

Francesco Intorre
Juventus FC v Pisa SC - Serie A

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Si accende all'improvviso il clima in vista dell'attesissimo Derby della Mole. A far salire la tensione non sono le dichiarazioni dei protagonisti sul rettangolo verde, ma una durissima presa di posizione istituzionale. La Juventus ha infatti diramato sui propri canali una nota ufficiale in cui attacca in modo diretto i cugini del Torino in merito alla gestione dei biglietti e, nello specifico, alle rigide modalità di accesso al settore Distinti in occasione della stracittadina. Una mossa a sorpresa che infiamma irrimediabilmente l'atmosfera del pre-partita, portando lo scontro sul piano organizzativo.

Juventus Torino

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La perplessità sui biglietti e la questione sicurezza

Nel comunicato, il club bianconero esprime "forte perplessità" per le decisioni prese dalla società granata riguardo l'accesso allo stadio. Pur ribadendo di comprendere e condividere senza indugi la "priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi", la Juventus lancia una chiara stoccata alla dirigenza avversaria: "Tali disposizioni non risultano supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti". Insomma, secondo i vertici juventini, le restrizioni imposte dal Torino sarebbero un'iniziativa autonoma della società di casa e non una misura dettata da reali o specifiche richieste delle forze dell'ordine.

Juventus Manager Luciano Spalletti Contract Renewal
TORINO, ITALIA - 10 APRILE: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti fotografato con Damien Comolli in occasione del rinnovo del suo contratto presso la sede della Juventus il 10 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'appello alle istituzioni e i valori dello sport

La Vecchia Signora rincara poi la dose, ricordando come una partita dal "forte valore simbolico e territoriale come il derby" debba assolutamente rappresentare "un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri". La società bianconera auspica quindi un rapido intervento istituzionale per ripristinare il dialogo, al fine di garantire il giusto "equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile". La nota si chiude infine ribadendo il costante impegno del club nella promozione dei valori di inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo.

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