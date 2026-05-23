Si accende all'improvviso il clima in vista dell'attesissimo Derby della Mole. A far salire la tensione non sono le dichiarazioni dei protagonisti sul rettangolo verde, ma una durissima presa di posizione istituzionale. La Juventus ha infatti diramato sui propri canali una nota ufficiale in cui attacca in modo diretto i cugini del Torino in merito alla gestione dei biglietti e, nello specifico, alle rigide modalità di accesso al settore Distinti in occasione della stracittadina. Una mossa a sorpresa che infiamma irrimediabilmente l'atmosfera del pre-partita, portando lo scontro sul piano organizzativo.

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La perplessità sui biglietti e la questione sicurezza

Nel comunicato, il club bianconero esprime "forte perplessità" per le decisioni prese dalla società granata riguardo l'accesso allo. Pur ribadendo di comprendere e condividere senza indugi la "priorità assoluta della sicurezza all'interno degli impianti sportivi", lalancia una chiara stoccata alla dirigenza avversaria: "Tali disposizioni non risultano supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti". Insomma, secondo i vertici juventini, le restrizioni imposte dalsarebbero un'iniziativa autonoma della società di casa e non una misura dettata da reali o specifiche richieste delle forze dell'ordine.

TORINO, ITALIA - 10 APRILE: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti fotografato con Damien Comolli in occasione del rinnovo del suo contratto presso la sede della Juventus il 10 aprile 2026 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'appello alle istituzioni e i valori dello sport

Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara.



Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli… pic.twitter.com/uzgzNrm7aN — JuventusFC (@juventusfc) May 23, 2026

La Vecchia Signora rincara poi la dose, ricordando come una partita dal "forte valore simbolico e territoriale come il derby" debba assolutamente rappresentare "un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri". La società bianconera auspica quindi un rapido interventoper ripristinare il dialogo, al fine di garantire il giusto "equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all'evento sportivo in modo libero e responsabile". La nota si chiude infine ribadendo il costantedel club nella promozione dei valori di inclusione e, dentro e fuori dal campo.

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