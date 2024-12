Juventus-Fiorentina: storia del tifo e tifosi vip; appuntamento oggi alle 18

Juventus-Fiorentina è prevista per il 29 dicembre alle 18, e la partita è valida per la 18esima giornata di campionato. Le due squadre si giocano un bel pezzo dei rispettivi obiettivi stagionali, visto che sono appaiate entrambe a 31 punti.

Il calcio, e in particolare l’identificazione con determinate squadre, possa rappresentare un punto di riferimento comune per persone provenienti da ambiti diversi. Il tifo per una squadra diventa, infatti, un fenomeno culturale che collega vip e personaggi pubblici tra loro e con i loro fan, creando una sorta di appartenenza collettiva che va ben oltre lo sport stesso. Fra Juventus e Fiorentina c'è una rivalità importante, che ha avuto inizio negli anni '80, ma che s'è alimentata grazie agli obiettivi di alta classifica della Juventus, che incontravano nella Viola un ostacolo ai propri obiettivi. Inoltre, per identità sociale, la Juventus è nata dall'emigrazione e dall'anticampanilismo: valori totalmente opposti a quelli che irradiano il tifo fiorentino.

La storia, in breve, del tifo juventino La tifoseria della Juventus ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione dell'identità del club, fin dai suoi inizi alla fine del XIX secolo. Originariamente composta da borghesi e industriali torinesi, la base di tifosi si è estesa in Italia e all'estero, grazie alla crescita del club e al suo successo. Durante il periodo fra le due guerre mondiali, la Juventus ha attirato nuovi tifosi, soprattutto dal Mezzogiorno, grazie all'espansione migratoria e ai successi sportivi degli anni '30. La diffusione dei mezzi di comunicazione e di informazione, come la radio, ha contribuito a rendere la Juventus la squadra con il maggior numero di tifosi in Italia.

Dopo la seconda guerra mondiale, la tifoseria juventina ha avuto una nuova espansione: a cavallo fra gli anni '50 e '60, in seguito ai tanti emigranti meridionali che avrebbero trovato lavoro alla FIAT. La Juventus, in quegli anni, ha avuto il ruolo di integratore sociale. Proprio in quegli anni, si formò il tifo organizzato, e successivamente le rivalità e gli scontri con altre tifoserie, culminando nella tragedia dell'Heysel nel 1985. A partire dagli anni '80, la Juventus ha consolidato una base di tifosi globale, grazie ai successi sportivi, ai miglioramenti nelle telecomunicazioni e alla visibilità internazionale. Oggi, la Juventus conta milioni di tifosi, sia in Italia che all'estero, specialmente nelle comunità italiane emigrate.

La storia, in breve, del tifo fiorentino Il tifo della Fiorentina è caratterizzato da un forte legame tra la squadra e la città di Firenze, visto come un’unica entità identitaria. Per i tifosi viola, la vittoria della Fiorentina è sinonimo di vittoria per Firenze, mentre la sconfitta è vissuta come una perdita per la città. Questo legame storico-culturale porta a considerare i calciatori non solo come atleti, ma come "calcianti" che, in sintonia con la tradizione del calcio storico fiorentino, lottano per la città. Gli ultras della Fiorentina, infatti, vedono nella squadra un simbolo di orgoglio e fierezza, con riferimenti al guelfismo medievale e alla tradizione storica di Firenze. La loro identità è strettamente legata al binomio Firenze-Fiorentina, un’unità costruita sulla storia e sulla tradizione.

Nel panorama nazionale, la Fiorentina risulta essere la settima squadra di Serie A per numero di tifosi, con circa 639.000 sostenitori nel 2023, un dato stabile rispetto agli anni precedenti. Sondaggi condotti dalla società "Demos & Pi" attribuiscono alla Fiorentina una media del 2-3% di tifosi tra gli appassionati di calcio italiani. La squadra è particolarmente seguita nel Centro-Nord, dove è la terza più tifata, dopo Juventus e Inter.

I tifosi vip — Nel caso della Juventus, la lista di sostenitori si estende attraverso molteplici ambiti, dal mondo della musica (come Eros Ramazzotti, Fabri Fibra e GiusyFerreri) a quello televisivo e cinematografico (tra cui Ezio Greggio, Massimo Giletti, Luca Argentero e Chiara Ferragni), includendo anche alcuni volti storici della TV come Mike Bongiorno. L'ampia partecipazione di questi vip suggerisce un legame profondo con la squadra, tanto da essere in grado di attrarre personaggi di diverse generazioni e background, da Gianna Nannini a Sfera Ebbasta. Questo tifo trasversale può essere interpretato come un simbolo di successo e appartenenza a una comunità che va oltre il semplice interesse sportivo.

Inoltre, l'inclusione di artisti che hanno una carriera consolidata, come Gianna Nannini, Rita Pavone, o Emma Marrone, dimostra anche come la Juventus sia in grado di rappresentare non solo un polo sportivo ma anche una parte della cultura popolare italiana. Il fatto che alcuni di questi artisti siano noti per aver contribuito anche a progetti legati alla squadra (come Paolo Belli, che ha scritto l’inno della Juventus), rafforza il legame tra il club e il mondo dello spettacolo.

Invece, i tifosi della Fiorentina, un altro club storico con una forte base di appassionati. I nomi citati, come Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Piero Pelù, riflettono la particolare affinità che la Fiorentina ha con il mondo della cultura toscana, essendo una squadra che ha radici in una regione con una forte identità culturale. La presenza di politici come Matteo Renzi, anch’egli tifoso della Fiorentina, aggiunge un altro strato di significato, mostrando come l’appartenenza a una squadra di calcio possa essere un aspetto che trascende il mondo dello spettacolo e si intreccia con la sfera pubblica e politica.