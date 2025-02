Juventus-Inter, dove vedere il derby d’Italia in diretta e in streaming

La Juventus ospita l'Inter nel venticinquesimo turno del campionato di Serie A: il programma del big match.

Luca Paesano Redattore 13 febbraio 2025 (modifica il 13 febbraio 2025 | 09:02)

Stiamo entrando nella fase calda del campionato, in cui i punti messi in palio in ogni giornata cominciano a diventare determinanti per le ambizioni di classifica di tutte le squadre. Questo weekend, il calendario di Serie A mette sul piatto due scontri cruciali per la corsa scudetto. Da un lato il Napoli capolista sarà impegnato nella complicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, che ha battuto i partenopei due volte su due in questa stagione. Dall’altro, l’Inter sarà invece protagonista del derby d’Italia contro la Juventus, in casa dei bianconeri.

Juventus-Inter, il momento di forma delle due squadre — Non sono stati particolarmente sereni gli ultimi 10 giorni in casa Inter dopo il pesante ko subito all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. La formazione di Simone Inzaghi, nella sua peggior prestazione stagionale, ha concesso al Napoli il primo allungo in vetta alla classifica. I nerazzurri, però, sono riusciti a dare immediatamente una risposta nel Monday night proprio contro la viola. La vittoria per 2-1, in combinazione dello stop dei partenopei contro l’Udinese, ha consentito all’Inter di rifarsi nuovamente sotto.

Periodo di alti e bassi per la Juventus, un po’ come del resto tutta la stagione. I bianconeri hanno ottenuto 10 punti nelle ultime 5 giornate di campionato, perdendo contro il Napoli e pareggiando in casa dell’Atalanta. Nel mezzo, però, ci sono stati il pareggio contro il Club Brugge e il ko contro il Benfica in Champions League. Tuttavia, è indiscutibile che l’arrivo di Randal Kolo Muani abbia ridato ai bianconeri nuova linfa ed anche nuove soluzioni.

Juventus-Inter, i precedenti del derby d'Italia — Juventus e Inter si sono incontrate 183 volte nella storia della Serie A. i precedenti tra le due squadre pendono con decisione dal lato dei bianconeri, che hanno vinto in 87 occasioni rispetto alle 49 dei nerazzurri. Completano il bilancio i 47 pareggi tra le due formazioni. Larghissimo vantaggio della Juventus anche nello storico degli incontri di fronte al proprio pubblico, dove i bianconeri hanno registrato 62 successi in 91 sfide. Solamente 12, invece, le vittorie dell’Inter a Torino.

Grande equilibrio nelle sfide più recenti tra le due formazioni. Negli ultimi 10 incontri di Serie A si sono verificate 4 vittorie per la Juventus, 3 vittorie per l’Inter e 3 pareggi. L’ultimo, proprio nel match d’andata a San Siro, concluso con uno spettacolare 4-4. In generale, l’Allianz Stadium è un campo ostico per i nerazzurri, che hanno vinto una sola volta negli ultimi 11 precedenti in casa dei bianconeri.

Juventus-Inter, dove vedere la partita — Il match tra Juventus e Inter andrà in scena sabato sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter seguire il match in diretta sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La sfida di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.