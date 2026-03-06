Kalulu rivela: “Al Milan è stato complicato, per 5 mesi non ho mai giocato”

Il difensore francese ha raccontato di aver sofferto particolarmente il periodo iniziale in rossonero: "Guardare gli altri giocare non è facile"

In un'intervista concessa ai microfoni di Young Reporter, l'ex difensore rossonero Pierre Kalulu ha rivelato alcuni retroscena. In questa intervista il calciatore classe 2000, dopo aver parlato delle sue passioni e del suo ambientamento nel mondo Juventus, ha poi ripercorso anche il periodo trascorso con la maglia del Milan. Il difensore francese ha vestito i colori del Diavolo dal 2020 al 2024, prima proprio del passaggio nel club torinese.