Kalulu rivela: “Al Milan è stato complicato, per 5 mesi non ho mai giocato”

Il difensore francese ha raccontato di aver sofferto particolarmente il periodo iniziale in rossonero: "Guardare gli altri giocare non è facile"
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

In un'intervista concessa ai microfoni di Young Reporter, l'ex difensore rossonero Pierre Kalulu ha rivelato alcuni retroscena. In questa intervista il calciatore classe 2000, dopo aver parlato delle sue passioni e del suo ambientamento nel mondo Juventus, ha poi ripercorso anche il periodo trascorso con la maglia del Milan. Il difensore francese ha vestito i colori del Diavolo dal 2020 al 2024, prima proprio del passaggio nel club torinese. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>

