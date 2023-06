La bordata di Gentile: “Io, unico ct al mondo mandato via per aver vinto troppo”

L'Italia Under 21 del ct Paolo Nicolato stasera contro la Francia di Sylvain Ripoll esordirà all'Europeo in programma in Georgia e Romania. L'albo d'oro dice cinque titoli europei per gli azzurrini, alla pari della Spagna. L'ultima gioia risale proprio al gruppo allenato da Gentile nel 2004. "In quella squadra c'erano De Rossi, Gilardino, Amelia, Iaquinta, Zaccardo e Barzagli, sei giocatori che fecero parte della Nazionale di Lippi campione del Mondo nel 2006. Tutti ragazzi attorno ai quali avevamo costruito una squadra che, sia in qualificazione che nella fase finale, ha sempre mostrato il miglior attacco e la miglior difesa. Forse però non era sufficiente e non stavo simpatico a qualcuno. Così è stato un motivo in più per dirmi arrivederci e grazie...".