La Cremonese presenta la nuova maglia, Braida: “Salvezza? Ce la metteremo tutta”

I grigiorossi tornano in Serie A e per l'occasione, oggi, sui social hanno presentato la prima divisa. Ariedo Braida promette il massimo impegno...

Emanuele Landi

La Cremonese si rifà il look e presenta la prima maglia. I grigiorossi torneranno in Serie A dopo tantissimi anni e hanno deciso di non lasciare nulla al caso. Dopo la cavalcata trionfale in Serie B, ecco con quale veste gli uomini di Alvini, che ha sostituito Pecchia, affronteranno il prossimo campionato.

“La scelta è un omaggio al nostro passato e nello stesso tempo un richiamo forte alla tradizione che unisce tra loro diverse generazioni di sostenitori della Cremo – si legge nel comunicato della società -. Sul fronte della maglia (modello polo con giro manica) le storiche strisce grigiorosse sono interrotte da uno sfondo rosso sul quale compariranno i marchi dei main sponsor. All’altezza del cuore è presente (su patch in silicone) il logo ufficiale del club con al centro lo stemma della città e il suo emblema: il braccio che regge la palla d’oro, effigie delle leggendarie gesta di Giovanni Baldesio”.

“I loghi Acerbis - spiegano i lombardi - sono transfer in silicone con effetto 3D (in rilievo) di colore bianco, posizionati su corpo e maniche. Il retro della maglia è realizzato in tessuto traspirante mesh 100%. La minuziosa cura riposta nella finitura dei dettagli e l’accurata scelta dei tessuti utilizzati qualificano per la loro unicità le divise indossate dalla Cremonese in questa stagione, dato evidenziato dall’etichetta sulla parte bassa esterna della maglia con la numerazione progressiva del prodotto e dall’etichetta sulla parte interna della schiena con impressi i dati di fabbricazione. Se la maglia Home è un chiaro richiamo alla Cremo degli anni Novanta, il kit Away realizzato da Acerbis, che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni, rimanda direttamente al prossimo storico traguardo che il club taglierà il prossimo marzo: quello dei suoi 120 anni di storia”.

Intanto Ariedo Braida, consulente strategico per il club del patron Giovanni Arvedi, ha parlato così ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento: "La Cremonese mancava in Serie A da tanti anni. Si tratta di un campionato molto duro, impegnativo, dobbiamo mettercela tutta, fare il possibile per mettere tutte quelle risorse e quell'esperienza che abbiamo in società per ottenere la salvezza. Il difficile arriva adesso - continua -. Allestire una squadra importante, che possa competere per rimanere nella categoria. Non è facile. Ci proveremo, ce la metteremo tutta con tanta serenità e umiltà. Mi auguro che alla fine raggiungere questo traguardo possa essere possibile". In Serie A ritroverà da avversario Galliani, ad del Monza. "Abbiamo una grande amicizia, siamo come fratelli e questo rimarrà per tutta la vita. La nostra storia la si conosce ma possiamo essere ancora utili a questo calcio".