La Fiorita, è un mercato pazzo: dopo Denis, ad un passo il colpo Nainggolan

Il "Ninja", che ha vestito le maglie di Piacenza, Cagliari, Roma, Inter, Anversa e Spal, dovrebbe dare la sua risposta nei prossimi giorni. In casa La Fiorita, comunque, la fiducia è tanta. Insomma, le sensazioni sono positive in merito al possibile arrivo di Nainggolan.

La Fiorita sta mettendo mano ad un corposo rinforzamento della rosa con innesti d'esperienza e di assoluto livello. Dopo Denis, il club sammarinese sta tentando Nainggolan. La squadra dell'allenatore Manfredini e del presidente Cianciaruso vorrebbe fare la storia del calcio sammarinese. E portare per la prima volta in una competizione europea una squadra di un piccolo stato indipendente come San Marino è sicuramente un buon modo per farlo.