Lazio, Baroni si presenta: “Derby? Gara bellissima ma ci sarà tempo per prepararla”

Giornata di raduno in casa Lazio, con Marco Baroni che si è presentato ai suoi nuovi tifosi nella prima conferenza stagionale. Tante domande rivolte all'ex tecnico dell'Hellas Verona, alla prima grande allenata in carriera, con un appunto in particolare sul derby con la Roma , la partita per eccellenza nella Capitale.

Lazio, Baroni vuole fare bene

"Sono stato felice, è il momento più alto della mia carriera. - il messaggio di Baroni alla chiamata della Lazio - C'è voglia e consapevolezza da parte mia e dello staff. Sono uno che ama le sfide, voglio trasferirlo alla squadra. Non dobbiamo avere paura, dobbiamo avere dentro la voglia di sfida, la squadra non deve giocare per se stessa, ma per i tifosi. I tifosi lo devono vedere, si deve percepire, è uno scambio che deve avvenire in campo. Col mio staff lavoreremo su questo. Sulle due punte? Vedremo. Io leggo la partita, in funzione di questo non creo un modello da cui non si può uscire".