Lazio, Baroni sul fuorigioco di De Vrij: “Dispiace non sia stato visto, non vado oltre”

L'Inter strappa una pesante vittoria contro la Lazio, che da oggi si concentrerà su Europa League e Serie A.

Lorenzo Maria Napolitano 26 febbraio - 00:25

L'Inter si conferma ancora una volta una delle squadre più solide e competitive della stagione, ottenendo una vittoria per 2-0 contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Grazie a questa vittoria, i nerazzurri si sono guadagnati l'accesso alle semifinali della competizione, dove affronteranno il Milan in un doppio derby che si preannuncia infuocato. La sfida contro la Lazio non è stata semplice, con i biancocelesti che hanno mostrato una buona organizzazione e una discreta produzione offensiva, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni create. I gol decisivi per l'Inter sono stati messi a segno dall'austriaco Arnautovic e Calhanoglu, che hanno punito le disattenzioni della retroguardia laziale e regalato ai nerazzurri il passaggio del turno.

Per la Lazio, questa eliminazione rappresenta una battuta d'arresto, ma la squadra di Marco Baroni ha ancora molto per cui lottare. I biancocelesti sono in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League e hanno anche la possibilità di giocarsi un percorso importante in Europa League. L'attenzione della squadra ora dovrà spostarsi sugli impegni di campionato, dove ogni punto sarà fondamentale per raggiungere l'obiettivo stagionale. Di questo, e tanto altro, ha parlato Marco Baroni in conferenza stampa dopo il fischio finale dell'arbitro.

Visualizza questo post su Instagram

La conferenza stampa di Baroni — L'allenatore della Lazio ha voluto sottolineare un aspetto spesso criticato della sua squadra: la scarsa pericolosità offensiva. "Scusate, ma i numeri dicono il contrario: 16 tiri in porta. C'è solo un problema, cioè l'Inter ha vinto e ha passato il turno. Ma la produzione offensiva c'è stata. Noi volevamo andare avanti, purtroppo non ci siamo riusciti. La pressione? Noi la vogliamo, è la nostra linfa. Abbiamo cambiato tanto ma vogliamo competere. Oggi siamo tremendamente addolorati perché volevamo andare avanti in Coppa Italia. Le pressioni le cerchiamo, ben venga il giocare gare importanti".

Un altro tema discusso è stato il primo gol dell'Inter, segnato in una situazione in cui De Vrij sembrava ostacolare il portiere biancoceleste Mandas. Baroni ha preferito non alimentare polemiche arbitrali, ma ha comunque espresso il suo rammarico per l'episodio: "Non voglio andare oltre e non commento. Mi spiace che non è stato visto. Io lavoro su ciò che posso fare e incidere, per il resto non voglio perdere tempo ed energie. Andiamo avanti con il nostro stile e la nostra identità senza mollare di un millimetro".

Con l'eliminazione dalla Coppa Italia, si fa sempre più centrale per la Lazio il percorso in Europa League. Baroni ha sottolineato l'importanza della competizione europea, ribadendo che la squadra non intende trascurare alcun obiettivo: "Voi sapete da dove arrivo e la mia storia. Io batto la testa al muro per questi obiettivi e vogliamo rimanere in corsa su tutto. L'asticella la alzo tutti i giorni e non l'abbasso. Io voglio far crescere i giovani e responsabilizzarli. Devo togliere dei pesi dalla testa di alcuni. Il cambio di Romagnoli? Solo per motivi fisici, non volevo rischiare niente".

Infine, l'allenatore ha parlato della situazione infortunati e delle scelte di formazione. Patric resta in dubbio e verrà valutato nei prossimi giorni, mentre per Vecino si spera in un recupero per la prossima sfida contro il Milan. "Su Luca ho già parlato. Quando è stato fuori Hysaj non ne abbiamo parlato tutti i giorni. Pellegrini ci ha dato una mano e ci darà una mano. Poi devo fare delle scelte che magari fuori non sono comprensibili ma da dentro lo sono. Vecino spero di recuperarlo contro il Milan mentre Dele-Bashiru rientrerà in coppa. Patric da valutare", ha concluso Baroni.