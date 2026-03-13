L'ex terzino sinistro ha affrontato diversi temi tra cui lotta scudetto, la permanenza di Modrić ed ha anche raccontato aneddoti della sua carriera

In vista di Lazio-Milan, Milanistichannel ha intervistato il doppio ex Giuseppe Pancaro . La sfida, che mette di fronte due squadre in salute in un momento nevralgico del campionato, si disputerà domenica 15 marzo alle 20:45. Pancaro ha difeso i colori della Lazio dal 1997 al 2003 e da quell'anno si è trasferito direttamente alla compagine rossonera di Milano, per cui ha giocato fino al 2005.

L'intervista esclusiva di Giuseppe Pancaro

Dopo la vittoria sull'Inter nel derby di Milano, la formazione di Massimiliano Allegri ha riaperto il campionato, ma sette punti non sono pochi da recuperare. L'ex terzino sinistro ha parlato delle possibilità di vittorie del Milan ed ha analizzato il momento di forma delle due squadre. La permanenza di Modrić, aneddoti legati alla carriera da calciatore e tanto altro