La Lazio cerca il tris contro il Napoli: analisi e pronostico della sfida

La capolista va all'Olimpico tra mille difficoltà: l'analisi e il pronostico della sfida di questa sera tra Lazio e Napoli.

Luca Paesano Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 19:19)

La Lazio ospita il Napoli nella venticinquesima giornata di Serie A. La capolista vuole riprendere il cammino dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese, ma dall'altra parte ci sono i biancocelesti che hanno già sconfitto gli azzurri due volte in questa stagione. L'appuntamento con il calcio di inizio della sfida dell'Olimpico è fissato per domani pomeriggio, alle ore 18:00.

Lazio-Napoli, come arrivano le due squadre al match dell’Olimpico — La Lazio si trova in un buon momento di forma, avendo vinto 3 delle ultime 4 partite di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo il largo successo per 5-1 contro il Monza, che ha dato seguito alla vittoria in Sardegna contro il Cagliari. Due prove di carattere che arrivano dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Quello contro il Monza, però, è anche l’unico successo delle ultime 5 partite giocate all’Olimpico. In generale, la formazione di Baroni sta vivendo un'ottima stagione e si trova attualmente al quarto posto in classifica, con 45 punti guadagnati fin qui.

Il Napoli si trova invece di fronte al primo vero momento critico della stagione. Il cammino perfetto degli azzurri ha subito due battute d'arresto nelle ultime due giornate, con i pareggi contro Roma e Udinese, e la squadra di Antonio Conte è apparsa in generale più stanca del solito. L’Inter è ritornata a farsi sotto, ed ora c’è un solo punto a dividere le due squadre in vetta alla classifica. Come se non bastasse, si aggiungono anche gli infortuni: senza Olivera, Spinazzola e David Neres, il tecnico partenopeo potrebbe esser costretto ora a cambiare modulo.

Lazio-Napoli, statistiche e curiosità della sfida — Quello di sabato sarà il 138esimo incontro nella storia della Serie A tra le due formazioni. I confronti totali vedono in vantaggio il Napoli, con 54 vittorie rispetto alle 41 della Lazio. Sono 42, invece, le occasioni in cui le squadre si sono equivalse. Per quanto riguarda gli incroci allo Stadio Olimpico, le statistiche sono invece sbilanciate in favore dei biancocelesti, che hanno vinto 28 volte (contro le 20 dei partenopei) su 68 sfide.

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro; in aggiunta, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948. Il Napoli ha vinto ben otto delle ultime 11 trasferte contro la Lazio in Serie A (1N, 2P): nello stesso periodo (dal 2013/14) nessun’altra formazione ha trovato così tanti successi fuori casa contro i biancocelesti (seguono Inter e Juventus a sei).

Lazio-Napoli, quote e pronostico della sfida — Pronostico in grande equilibrio per la sfida di questa sera all’Olimpico. La vittoria della Lazio è data a 2.20, mentre quella del Napoli si trova a 2.80. Il pareggio è invece fissato in lavagna a quota 3.10. Le difficoltà dei partenopei fanno ipotizzare ad una partita di contenimento, in cui l’Under2,5, a quota 1.70, ispira più dell’Over2,5, che si trova invece a 2.00.

La Lazio ha vinto entrambi gli scontri stagionali contro il Napoli (3-1 in Coppa Italia e 0-1 all’andata al Maradona), sintomo che gli azzurri soffrono il modo di stare in campo dei biancocelesti. Inoltre, le assenze, le pressioni ed il possibile cambio modulo non giocano a favore dei partenopei. Può sembrare un azzardo, ma questa volta ci sono validi presupposti per puntare contro la capolista. La combo 1X+NoGoal si trova a quota 3.00 ed è davvero invitante, così come la combo Multigol 1-3 casa + Multigol 0-1 ospite a 2.10. Proseguendo in questo ragionamento, anche Casa vince almeno un tempo a 1.80 ci può stare.

Passando invece al capitolo giocatori, chi ispira di più tra i biancocelesti è Mattia Zaccagni, spesso in gol quando incontra il Napoli. La rete del numero 10 della Lazio si trova a 4.50: vale la pena farci un pensiero.