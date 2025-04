Cresce l'attesa per il derby della capitale tra Lazio e Roma: i numeri, le statistiche e le curiosità delle sfide tra le due squadre.

Questa domenica torna di scena l’attesissimo derby della capitale tra Lazio e Roma, da sempre una delle sfide più affascinanti del calcio italiano. Le due formazioni si sfideranno alle ore 20:45 e il teatro dell’evento sarà chiaramente lo Stadio Olimpico, pronto a regalare una nuova cornice mozzafiato. Per avvicinarci all’incontro, andiamo a riassumere alcuni dei numeri e delle statistiche dei confronti tra le due squadre.

Lazio-Roma, numeri e statistiche del derby — Tra campionato e Coppa Italia, quella di domani sera sarà la 183esima edizione del derby della capitale. Il bilancio complessivo sorride ai giallorossi, che hanno vinto in totale 69 volte contro le 50 dei biancocelesti. Sono invece 63 le occasioni in cui il big match si è concluso in perfetta parità. Anche restringendo l’analisi alle sfide di Serie A le proporzioni restano sostanzialmente invariate, con 58 successi della Roma, 61 pareggi e 42 vittorie della Lazio. Anche da un punto di vista dei gol e dello spettacolo, la ‘magica’ si è portata nettamente avanti nel confronto con 201 reti segnate contro le 156 dei biancocelesti.

Anche gli incontri più recenti tra le due formazioni riflettono un grande equilibrio. Sia Lazio che Roma hanno vinto 4 degli ultimi 10 derby giocati in Serie A, mentre in due occasioni si è registrato un pareggio. Tuttavia, i giallorossi sono rimasti imbattuti in tutte le ultime tre partite con i biancocelesti. L’altro dato interessante è che in nessuna delle tre sfide la Roma ha subito gol: solamente in due occasioni (tra il 1943-1947 e tra il 1959-1960) la squadra oggi allenata da Claudio Ranieri è riuscita a raggiungere quota quattro.

Lazio-Roma: pochi gol, ma tanti cartellini — Dopo il 2-0 dell’andata, la Roma potrebbe vincere entrambi i derby stagionali per la prima volta dal campionato 2015/16. E sarà un derby speciale anche per Claudio Ranieri, che con una vittoria raggiungerebbe Capello, Spalletti e Liedholm tra gli allenatori con più successi nel derby (5). Tuttavia, seppur sia solo un fatto di forma, la Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove sfide in cui il tabellino l’ha data in casa.

Attenzione però alle marcature. Negli ultimi anni la tensione sembra aver preso il sopravvento sullo spettacolo e solamente in una delle ultime 10 sfide, compresa quella di Coppa Italia, entrambe le formazioni sono riuscite ad andare a segno. Ma se i gol latitano, fioccano invece i cartellini. La sfida tra Lazio e Roma è quella che ha visto il maggior numero sia di ammonizioni che di espulsioni in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): 366 cartellini gialli e 39 cartellini rossi.