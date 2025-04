Lazio-Roma, dall'episodio di Paredes ai gol, fino alla mini-rissa di inizio secondo tempo. L'angolo Var del derby della Capitale

Enrico Pecci Redattore 14 aprile 2025 (modifica il 14 aprile 2025 | 23:36)

È terminato 1-1 il Derby della Capitale Lazio-Roma. Un'altra partita ricca di tensione, dove non sono mancate le polemiche e gli episodi arbitrali. L'arbitro Sozza ha sbagliato poco ed è promosso, in un match che è forse il più complicato della stagione di Serie A per arbitri e Var. Ecco la moviola del Derby: l'angolo Var di Lazio-Roma.

Lazio-Roma, da Paredes ai due gol: la moviola del Derby della Capitale — L'avvio di partita è stato subito infuocato. Al terzo minuto di gioco Leandro Paredes, a palla lontana, ha preso per l'orecchio Zaccagni che è caduto a terra. Sozza è subito sul pezzo, nota l'episodio ed ammonisce il centrocampista della Roma. Al 13' c'è una "tacchettata" involontaria di Marusic ai danni di Saelemaekers: il terzino della Lazio, ricadendo a terra dopo il contrasto aereo, ha colpito il polpaccio dell'esterno giallorosso. Giusta la segnalazione del fallo, ma non ci sono gli estremi per il cartellino giallo. Altra buona chiamata del direttore di gara. Un altro giallo arrivo al minuto 30, quando Zaccagni entra in maniera ruvida prendendo palla e gamba di Celik. Al 46' viene ammonito anche Isaksen per un intervento pericoloso ed in netto ritardo su Kone': anche in questo caso Sozza non ha dubbi e non sbaglia. L'arbitro non ha mai esitato nell'estrarre i cartellini, tenendo sempre in controllo la partita nonostante l'alta tensione.

Al minuto 47 arriva il vantaggio della Lazio con Romagnoli. Protesta Lorenzo Pellegrini, chiedendo il fallo ai suoi danni da parte di Dele Bashiru, ma per Sozza non c'è nulla. Anche il Var conferma la decisione di campo: è tutto regolare per l'1-0 dei biancocelesti. A risultato sbloccato si infiamma la partita, più precisamente al 49' quando si scatena una mini-rissa all'altezza del linea laterale. Tutto nasce da un contrasto aereo tra Marusic e Saelemaekers, con il terzino che colpisce nuovamente - e ancora involontariamente - il laterale della Roma. Nasce così un parapiglia, con Gigot che cade a sua volta a terra dopo la reazione di Saelemaekers. Sozza stavolta grazie i due calciatori senza cartellini scegliendo la via del dialogo.

Al 54' è piuttosto netto il giallo per Mancini, che entra in scivolata ed in netto ritardo su Castellanos. Al minuto 69 arriva il pareggio della squadra di Ranieri: la Goal Line Technology conferma il super gol di Soulè. Sozza, in questa occasione, non è chiamato in causa e deve solo convalidare la rete dopo l'ufficialità arrivata sul suo orologio dalla Glt.

Lazio-Roma, l'angolo Var: Paredes rischia grosso — L'ex arbitro Luca Marelli, a Dazn, ha analizzato così gli episodi dubbi del Derby: "Non è un fallo, ma un comportamento antisportivo di Paredes su Zaccagni. Lo prende per l’orecchio a pallone lontano: molto bravo Sozza, che ha controllato a distanza la coppia e ha notato il comportamento, intervenendo con l’ammonizione ai danni del centrocampista argentino". Sul gol della Lazio ha poi aggiunto: "Nessun fallo di Dele-Bashiru su Pellegrini, tutto regolare, contatto leggerissimo non si può annullare una rete per una cosa così. Il Var non interviene giustamente".

Infine, sul parapiglia Marusic-Salemaekers-Gigot: "È un episodio particolare, c’è un contatto del piede destro di Marusic, in elevazione, con lo stomaco di Saelemaekers. Non c'è fallo, è completamente fortuito. Rischia molto invece Saelemaekers, che da terra, nei confronti di Gigot, gli tocca con un pugno la coscia destra. Il Var ha ritenuto di non intervenire per condotta violenta, considerando il gesto non sufficiente. Rimane il fatto che Saelemaekers ha rischiato molto in questa circostanza".

Questa invece la moviola di Graziano Cesari, a Pressing su Mediaset: "Sozza mi è piaciuto, in tutto ha fischiato 24 falli. Vediamo dopo 4′ Zaccagni cade a contatto con Paredes, Zaccagni dà una tacchettata e Paredes che reagisce anti-sportivamente, gli tocca orecchio e volto e viene ammonito perché l’arbitro era vicino all’azione e ha visto tutto. Dopo il gol della Lazio si accende un mischione, Sozza è bravo perché contiene la rissa senza ricorrere a cartellini". Sozza, dunque, è ampiamente promosso.

