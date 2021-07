Lazio, vittoria nel derby e scudetto: i biancocelesti vincono il campionato di calcio a 8

Un successo importante proprio nel match più atteso, i biancocelesti si prendono così il derby e il campionato

Il derby è sempre il derby, soprattutto a Roma, e non importa se parliamo di calcio a 8 e non di Serie A. La stracittadina è sempre importante, a maggior ragione se vincendola porti a casa un titolo…e che titolo! La Lazio infatti ha superato la Roma per 2-0 nella finale del campionato, aggiudicandosi in un solo colpo il successo stracittadino e il titolo.