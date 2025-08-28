Lecce, Di Francesco punta il Milan: “Possiamo fargli male, Camarda stia sereno”

L'allenatore dei salentini ha caricato l'ambiente, appellandosi ai tifosi. Poi il consiglio al giovane attaccante: "Viva tutto questo con grande spensieratezza"

Alessandro Stella 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 19:46)

[/tps_title] autoplay=true]

Dopo un buon esordio di campionato che ha portato in dote un pareggio sul campo del Genoa, il Lecce si prepara ad ospitare il Milan. Domani sera alle 20.45 i salentini affrontano i rossoneri in una gara che, viste le numerose problematiche di formazione della squadra ospite, potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto.

Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco prova a guardare alla partita con ottimismo e in conferenza lancia la sfida. "Il Milan troverà un Lecce agguerrito, che ha voglia di fare risultato e che vuole stare nel presente. Bisogna essere squadra, con zero egoismi e un atteggiamento propositivo da parte di tutti", le sue parole.

Di Francesco carica il Lecce: "Con attenzione e aggressività possiamo fare bene" — Di Francesco al suo Lecce chiede dunque ambizione, ma soprattutto accortezza: "Abbiamo preparato la gara mettendo in campo la formazione migliore per far male al Milan. Questi impegni vanno affrontati con grande attenzione in entrambe le fasi. A Genova siamo stati aggressivi. Abbiamo creato situazioni che però vanno sfruttate meglio".

Tra le fila dei pugliesi gli occhi saranno puntati senza dubbio su Francesco Camarda, arrivato in prestito proprio dal Milan ad inizio giugno. "Lui è giovane e quello che posso consigliargli è di vivere tutto questo con grande spensieratezza. Deve essere sereno e giocare al meglio delle proprie possibilità", è l'invito dell'allenatore.

Il Milan in difficoltà, l'assenza di Leao e il ricordo della folle sfida del 2011 — Poi il tecnico salentino si concentra sull'avversario, ferito dal sorprendente ko con la Cremonese: "Il Milan viene da una sconfitta inaspettata, ma nel precampionato aveva dato ottimi segnali. Sono convinto che verrà qui una squadra molto arrabbiata, motivata a fare risultato a tutti i costi. Però l'unico giocatore che poteva cambiare qualcosa è Leao. Meglio che non ci sia per noi, quando si accende è un giocatore diverso da tanti".

Lecce vs Milan più Di Francesco vs Allegri in panchina richiama alla memoria l'epica sfida della stagione 2011/2012, quando il Diavolo vinse rimontando una svantaggio di tre gol a Via del Mare. "Poi però con il Sassuolo rimontai il Milan di Allegri da 0-2 a 4-2. Il calcio è una ruota, ci sono momenti in cui gira in un certo modo. Sono passati tanti anni, ho avuto tante esperienze. Quella partita è stata un insieme di cose strane", sottolinea il tecnico leccese.

Il commento sui nuovi acquisti e l'appello ai tifosi — Infine tornando alla gara di domani, Di Francesco si sofferma anche sui nuovi acquisti: "Siebert, Sala e Stulic hanno tutti una buona condizione. Chiaramente c'è un periodo di adattamento e conoscenza dei nuovi compagni. Non è detto che qualcuno di questi possa partire anche dall'inizio".

E infine l'appello ai tifosi, chiamati a trascinare il gruppo nel difficile impegno: "Siamo orgogliosi e felici del record di abbonamenti. Saranno il nostro dodicesimo uomo in campo, noi dobbiamo essere bravi a trascinarli con gli atteggiamenti giusti e loro trascineranno noi".