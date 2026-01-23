Lecce-Lazio: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Al Via del Mare andrà in scena Lecce-Lazio. Una sfida dal valore del riscatto per entrambe le compagini che sono a caccia dei tre punti per alzare i giri del motore e invertire un trend negativo. Il match è in programma sabato 24 gennaio alle ore 20:45. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Lecce-Lazio, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — Il Lecce occupa il primo posto riservato alla zona retrocessione, quindi il diciottesimo, con 17 punti raccolti nelle prime ventuno giornate di campionato. Le ultime sfide con Parma, Inter e Milan sono state all'insegna della sfortuna. Contro ai ducali, i giallorossi erano in vantaggio, ma due espulsioni hanno complicato l'andamento del match fino addirittura a perderlo. Poi, contro le milanesi, i salentini vantano due partite importanti dal punto di vista difensivo e soprattutto in porta, considerando i miracoli di Falcone in entrambe le partite. Oltre a questo, Di Francesco insegna verticalizzazioni e gioco veloce, caratteristiche che contro la Lazio potrebbero riemerge nuovamente perché anche gli ospiti sono in cerca di riscatto e di punti in ottica Europa. L'ultima vittoria in casa è datata 12 dicembre, contro il Pisa. Il Via Del Mare spingerà i suoi beniamini per guidargli al successo.

La Lazio invece, si trova al nono posto in classifica e vanta 28 punti. Il principale obiettivo dei biancocelesti sarà conquistare un posto in zona Europa, ma attualmente l'ultimo slot disponibile è occupato dal Como e dista nove lunghezze. Pertanto, mancare il successo contro il Lecce significherebbe allontanare ancora di più l'obiettivo e affacciarsi alla seconda parte di stagione con un ritardo considerevole. Nelle ultime tre partite la Lazio ha prima pareggiato contro la Fiorentina, poi vinto sul campo del Verona e nell'ultima gara casalinga contro il Como ha incassato un pesante 0-3.

Probabili formazioni di Lecce-Lazio — Di Francesco non si smentisce e conferma Siebert e Tiago Gabriel al centro della difesa, d'altronde su Gaspar pena ancora la squalifica. I terzini sono sempre Gallo e Veiga, così come Ramadani avrà il compito di guidare il centrocampo. In avanti Stulic certo di un posto da titolare, mentre Pierotti e Sottil sono in ballottaggio con Morente e Banda, con i primi due in vantaggio.

Sarri risponde a specchio. In difesa resta l'incognita su Romagnoli ormai vicino ai nastri di partenza. Gila confermato, così come Marusic e Pellegrini. Basic in mediava, Vecino si contende la maglia da titolare con Belahyane, mentre Taylor è certo della titolarità. Sulle corsie offensive Zaccagni e cancellieri, quest'ultimo in dubbio con Isaksen. Ratkov riferimento centrale.

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Basic, Taylor, Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri