Lecce-Lazio: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Al Via del Mare andrà in scena Lecce-Lazio. Una sfida dal valore del riscatto per entrambe le compagini che sono a caccia dei tre punti per alzare i giri del motore e invertire un trend negativo. Il match è in programma sabato 24 gennaio alle ore 20:45. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.
Lecce-Lazio, dove vedere la gara—
La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).
La situazione delle due squadre—
Il Lecce occupa il primo posto riservato alla zona retrocessione, quindi il diciottesimo, con 17 punti raccolti nelle prime ventuno giornate di campionato. Le ultime sfide con Parma, Inter e Milan sono state all'insegna della sfortuna. Contro ai ducali, i giallorossi erano in vantaggio, ma due espulsioni hanno complicato l'andamento del match fino addirittura a perderlo. Poi, contro le milanesi, i salentini vantano due partite importanti dal punto di vista difensivo e soprattutto in porta, considerando i miracoli di Falcone in entrambe le partite. Oltre a questo, Di Francesco insegna verticalizzazioni e gioco veloce, caratteristiche che contro la Lazio potrebbero riemerge nuovamente perché anche gli ospiti sono in cerca di riscatto e di punti in ottica Europa. L'ultima vittoria in casa è datata 12 dicembre, contro il Pisa. Il Via Del Mare spingerà i suoi beniamini per guidargli al successo.
La Lazio invece, si trova al nono posto in classifica e vanta 28 punti. Il principale obiettivo dei biancocelesti sarà conquistare un posto in zona Europa, ma attualmente l'ultimo slot disponibile è occupato dal Como e dista nove lunghezze. Pertanto, mancare il successo contro il Lecce significherebbe allontanare ancora di più l'obiettivo e affacciarsi alla seconda parte di stagione con un ritardo considerevole. Nelle ultime tre partite la Lazio ha prima pareggiato contro la Fiorentina, poi vinto sul campo del Verona e nell'ultima gara casalinga contro il Como ha incassato un pesante 0-3.
Probabili formazioni di Lecce-Lazio—
Di Francesco non si smentisce e conferma Siebert e Tiago Gabriel al centro della difesa, d'altronde su Gaspar pena ancora la squalifica. I terzini sono sempre Gallo e Veiga, così come Ramadani avrà il compito di guidare il centrocampo. In avanti Stulic certo di un posto da titolare, mentre Pierotti e Sottil sono in ballottaggio con Morente e Banda, con i primi due in vantaggio.
Sarri risponde a specchio. In difesa resta l'incognita su Romagnoli ormai vicino ai nastri di partenza. Gila confermato, così come Marusic e Pellegrini. Basic in mediava, Vecino si contende la maglia da titolare con Belahyane, mentre Taylor è certo della titolarità. Sulle corsie offensive Zaccagni e cancellieri, quest'ultimo in dubbio con Isaksen. Ratkov riferimento centrale.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Basic, Taylor, Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
