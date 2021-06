Lega Pro, cambia la data della finale di ritorno per via dell’Italia

La notte prima degli esami per le finaliste dei play-off di Lega Pro sarà comunque di tensione. Si gioca, infatti, Italia-Svizzera e la Lega Pro ha deciso per lo slittamento dell'atto finale...

Andrea Mandorlini non abbassa i toni e nel corso della conferenza stampa (riportata da tuttoavellino.it) di presentazione di Avellino-Padova, insiste: “Abbiamo subito troppo per episodi che non fanno parte del gioco, ma non dobbiamo lamentarci altrimenti dicono che ci piangiamo addosso. Invece sono cose gravi e non potevo star zitto, in campo è stato permesso di tutto, il Padova non è stato tutelato. Sarà più bello andarsi a prendere qualcosa di positivo dopo tutto quello che abbiamo subito. Noi possiamo metterla sulla tecnica, ma se ci danno delle gomitate in faccia conta poco giocare bene o male. Per fortuna siamo stati bravi a non cadere nelle provocazioni dell'Avellino. Su quel campo ne ho passate di tutti i colori quando giocavo con l'Ascoli e l'Inter. Avellino fa di questo atteggiamento una forza".