FeralpiSalò, il presidente sbotta e lascia l’intervista per un rigore non visto

I play-off di Lega Pro sono nella fase cruciale. Oggi si gioca per il ritorno dei quarti di finale per determinare l'ultima squadra a ottenere la promozione in Serie B. La FeralpiSalò ha vinto la gara d'andata (1-0) ma sul campo dell'Alessandria di Moreno Longo è in svantaggio alla fine del primo tempo. La rete di Arrighini, proprio nel recupero della prima frazione, rischia di condannare i lombardi. Il presidente della FeralpiSalò mostra un certo nervosismo all'intervallo. Il motivo? Non la rete subita ma un rigore clamoroso non concesso alla sua squadra. Un episodio analogo era già capitato in questi play-off.