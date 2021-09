Lega Pro, che spettacolo il derby degli ex ma Juve Stabia-Avellino finisce 0-0

Secondo pari consecutivo per Juve Stabia e Avellino che si dividono la posta in palio nel derby degli ex: Novellino contro Braglia ed Eusepi contro Mastalli. Lupi in 10 nei minuti finali per doppio giallo ad Aloi...

Emanuele Landi

Il derby campano in Lega Pro tra Juve Stabia e Avellino era il derby anche degli allenatori entrambi ex. Novellino, tecnico delle Vespe, aveva un passato in biancoverde. Braglia, coach dei Lupi, aveva allenato i gialloblù. La sfida anche del grande ex Eusepi, giunto a Castellammare pochi giorni fa, che ha abbandonato la contesa dopo mezzora. Lo stesso tempo lo ha giocato, invece, subentrando dalla panchina Alessandro Mastalli. L'ex capitano delle Vespe, ora all'Avellino, è tornato a calcare il campo di "casa sua". Il Romeo Menti ha ritrovato anche se solo in parte i suoi tifosi e la Curva Sud della Juve Stabia, diventando un vero e proprio catino in questa giornata dedicata ai derby.

Partita piena di episodi controversi. Nel primo tempo i tifosi dell'Avellino hanno protestato a lungo per una rete annullata ai Lupi: punita una spinta di Maniero su Sarri, in quel frangente uscito in presa alta su un calcio di punizione dalla destra. Detto che il collega avversario di Maniero, tornato a tempo di record, (vale a dire Eusepi) pochi minuti prima aveva alzato bandiera bianca. Una clamorosa doppia occasione, invece, l'hanno avuta i padroni di casa al tramonto del primo tempo: dopo la parata miracolosa di Forte, Schiavi (letteralmente a porta vuota) divora da pochi passi.

La seconda frazione, poi, dopo che per gran parte della partita è stata la pioggia la grande protagonista, vede un goal annullato anche per le vespe. Occasioni da una parte e dall'altra: partita inchiodata a reti bianche ma le emozioni non sono mancate e il pubblico, di certo, si sarà divertito. Un'altra possibile svolta della sfida arriva a un quarto d'ora dalla fine quando Aloi riceve il doppio giallo e lascia i Lupi in 10 uomini. La squadra di Braglia, però, regge l'urto e dimostra lo stesso un certo spessore dopo la semifinale play-off raggiunta lo scorso anno. Buona prova di Di Gaudio negli irpini mentre si sottolinea la gara di Bentivegna nelle Vespe. Altro pareggio in questa Lega Pro per Juve Stabia e Avellino che vanno entrambe a quota 2 punti dopo 2 partite.