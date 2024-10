L’Equipe acquisisce diritti tv Serie A: trasmetteranno Milan-Napoli

Il gruppo editoriale francese de L'Equipe acquisisce fino al 2026 i diritti tv per trasmettere due partite del campionato italiano: una in chiaro sul digitale terrestre, l'altra a pagamento

Il canale L'Equipe, emittente televisiva legata all'omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito una parte dei diritti televisivi per la diffusione in Francia della Serie A italiana. Quest'accordo varrà per due stagioni, quindi fino al 2026. I canali legati al gruppo editoriale, potranno trasmettere due partite a giornata. La mossa sarà sicuramente apprezzata da parte della comunità italiana presente in Francia.