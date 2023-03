Ex Catania, Pesce: “Barrientos uno dei più forti, per Simeone ci saremmo buttati nel fuoco!”

Ai microfoni di seried24.com, l’ex Catania e Novara Simone Pesce racconta il suo glorioso passato in Serie A. Oggi in forza al Lumezzane, in D, dove tra l’altro, il presidente del club è Andrea Caracciolo, Pesce ha ripercorso il suo glorioso passato soffermandosi su alcuni personaggi di spicco che ha incontrato. “Ho avuto la fortuna di essere stato allenato dal Cholo Simeone - racconta il 40enne centrocampista -. Mi ha colpito la grande personalità, la voglia di vincere e di lottare su ogni pallone, una passione che ha trasmesso a tutti noi. Ognuno si sentiva importante, nessuno escluso. Per Simeone la squadra si sarebbe buttata nel fuoco".