L’Oratorio Sant’Eustachio vince la “decima” Junior TIM Cup

È la squadra salernitana sotto il cielo di Roma ad aver sollevato il trofeo della decima edizione. Si è chiusa con la finale allo Stadio Olimpico di Roma la decima Junior TIM Cup – Keep Racism Out.

È stato l’Oratorio Sant’Eustachio a conquistare il titolo di campioni della decima edizione della Junior TIM Cup – Keep Racism Out, dopo un’emozionante sfida conclusiva disputata davanti al grande pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa Fiorentina–Inter. Si chiude così l’ultimo atto del torneo oratoriale di calcio a 7 riservato agli under 14 e promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Sono stati circa seimila i ragazzi coinvolti durante l’anno in questo progetto sportivo-educativo, scesi in campo per disputare oltre tremila gare, visitare gli stadi della Serie A TIM ed incontrare i grandi protagonisti del calcio e le loro importanti testimonianze negli incontri ‘Keep Racism Out’.