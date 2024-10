È scomparso all'età di 88 anni Vincenzo Marinelli, ex presidente del Pescara Calcio e dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21.

Lutto nel mondo calcistico abruzzese e non solo. Nelle ultime ore è morto, all'età di 88 anni, l'imprenditore Vincenzo Marinelli, presidente del Pescara Calcio negli anni '80 e per tanti anni dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21 di calcio con cui ha vinto numerosi trofei. Attualmente era presidente onorario del Pescara. È stato dirigente del sodalizio biancazzurro in stagioni che hanno fatto la storia del calcio pescarese.