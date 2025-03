Lutto nel calcio, addio a Bruce Dombolo: l’ex Ancona aveva 39 anni

Bruce Dombolo, dall'esordio in Serie A all'arresto

Una vita sfrenata, forse troppo, quella che ha vissuto Bruce Dombolo. Il francese si è spento prematuramente alla tenera età di 39 anni. Ha vissuto una vita piena di caos ed eccessi. Ha cominciato la sua carriera da calciatore nelle giovanili dell'Auxerre , per poi passare in Italia, dove con l'Ancona è riuscito ad esordire in Serie A. L'annata della squadra marchigiana non è stata memorabile e dopo la retrocessione, si è trasferito al Pro Vasto. Ha concluso la sua carriera da calciatore, nel 2009, in Francia con il Marignane. La fine della sua breve carriera da calciatore, lo ha portato ad essere una persona totalmente diversa: nel 2010 è stato incriminato e poi condannato per rapina a mano armata in una gioielleria. In seguito, oltre all'accusa di estorsione, girò voce che fosse legato al clan dei marsigliesi.