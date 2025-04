Grandissima paura per i tifosi del Milan e lo staff rossonero ieri sera durante il match contro l'Udinese. Al 55' l'estremo difensore Mike Maignan è stato protagonista di uno scontro di gioco con il compagno Jimenez, con l'impossibilità di continuare il match a causa del colpo alla testa. Una volta richiesto il cambio, è stato trasportato d'urgenza in ospedale per gli accertamenti di rito. Questa mattina il portiere del Milan è stato dimesso dall’ospedale di Udine, scongiurando così il peggio.

Maignan e il recupero per le prossime gare del Milan

Lo staff medico del Milan è accorso in campo rapidamente, accertandosi che Maignan non avesse perso conoscenza. In seguito, accompagnato da Mazzoni, medico del club, la corsa all’ospedale di Udine per controllare i vari parametri. Ora, fortunatamente, l’allarme è rientrato. Il portiere è tornato a Milano in mattinata. Ora dovrà osservare, fino a martedì, riposo assoluto, prima di un graduale ritorno in campo. Da capire se il portiere del Milan sarà a disposizione nella partita pasquale contro l’Atalanta, mentre pare quasi certo l’impiego nel derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo le ore di preoccupazione, quindi, una buona notizia per Maignan e per il Milan.