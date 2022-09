Juve, Andrea Pisanu: da Malta, “La squadra stenta a seguire le proposte di Allegri”

Parola ad Andrea Pisanu. L’ex centrocampista offensivo, classe 1982, di Cagliari, Siena, Verona, Parma e Bologna, oggi siede sulla panchina dell’Hibernians, squadra maltese detentrice del titolo nazionale.

Redazione DDD

Sei cresciuto nelle giovanili del Cagliari, la squadra della tua città natale, esordendo in Serie A ad appena 16 anni. Quali sono state le emozioni del debutto contro la Juventus? Avresti voluto legare di più la tua carriera ai rossoblù?

Sono cagliaritano doc e ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile rossoblù. A 16 anni ho esordito in Serie A contro la Juventus al Delle Alpi di Torino: quel giorno non ero particolarmente emozionato, solo dopo ho realizzato l’importanza di quei momenti e cosa fosse effettivamente accaduto. (...) Fu un anno davvero bellissimo. Cagliari sarà per sempre nel mio cuore, mi ha regalato un sogno. Sono grato alla mia città. (...)

In Serie A è da sottolineare la partenza flop della Juventus, qual è il tuo pensiero a riguardo? E qual è, invece, la squadra favorita per la vittoria dello scudetto?

La Juventus sta giocando ben al di sotto delle aspettative - conferma Pisanu a SuperNews - soprattutto per quanto speso in estate. Allegri ha vinto tanto in carriera, è un allenatore internazionale. Quest’anno sembra voglia proporre un tipo di calcio che la squadra stenta a seguire. I bianconeri dovrebbero essere più incisivi e giocare di nuovo con la voglia di dominare il campionato. Hanno grandi qualità, manca forse il giusto entusiasmo. Le favorite per lo scudetto sono il Napoli, che sta giocando un calcio meraviglioso, e il Milan, che si sta riconfermando ad alti livelli. Poi, il campionato è lungo e certamente non mancheranno sorprese.

Quest’estate sei stato scelto come tecnico dell’Hibernians, squadra detentrice del titolo maltese. Come sta andando questa tua nuova avventura, che obiettivi avete per la stagione in corso?

Sono passato dai bagagli per le vacanze alla valigia per i preliminari di Champions League contro lo Shamrock Rovers. Purtroppo siamo usciti con il Riga nel doppio confronto in Conference League, ma giocare in Europa è sempre il massimo. In campionato siamo in ritardo di qualche punto, ma non si può pensare di iniziare un nuovo ciclo nel giro di un mese. Sono tranquillo perché il gruppo è ben compatto e la società mi lascia completa fiducia. Dobbiamo avere la voglia di voler dimostrare di essere ancora i migliori. Quando vinci quello successivo è l’anno più duro. Bisogna lavorare tanto e dare il meglio di sé, ai ragazzi dico sempre di non sprecare tempo!

C’è un modello di allenatore al quale ti ispiri, che tipo di calcio prediligi?

Da quando alleno mi ispiro a Bielsa al 100%. La grandezza di un allenatore sta nel credere fortemente in ciò che si propone ai propri giocatori. Gli allenatori dalla mentalità aperta sono quelli capaci di restare più a lungo sulla cresta dell’onda. Bisogna puntare sempre al massimo delle proprie possibilità e non pensare alla sconfitta come ad un fallimento. Non è importante solo il risultato, ma anche come ci si arriva. Non è bravo solo chi vince. Bielsa viene ricordato come uno degli allenatori più importanti del mondo e non ha mai vinto niente. Lui però cambia le squadre e migliora i suoi calciatori, e questo fa sicuramente la differenza.

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

Voglio continuare a divertirmi e a crescere come allenatore. Mi piacerebbe un’esperienza anche fuori Malta, ma prima voglio fare un percorso importante qui. In questi anni ho studiato anche psicologia e comunicazione, non mi fermo alla sola tattica. Dico sempre: "Non puoi credere nel messaggio se non credi nel messaggero". I giocatori devono amarmi per vincere e non amarmi perché vinciamo. (...) Mi piacerebbe tornare in Italia, ma mi intriga molto anche l’Inghilterra. L’importante è che possa esprimere sempre me stesso.