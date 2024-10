Minacce di morte ad un calciatore dell'Al-Arabi: il designatore Rocchi ferma l'arbitro Maresca per un mese in Serie A.

Maresca fermato da Rocchi: un mese di stop anche in Serie A

Il fatto è avvenuto in occasione della partita del club arabo Al-Arabi contro il Kuwait SC, valido per il massimo campionato nazionale che ingaggia da alcuni anni arbitri internazionali per i big match. Maresca, dopo essere stato sostituito dall’incarico di quarto uomo per PSV-Sporting di Champions League, sarebbe vicino ad una sospensione di un mese in Serie A. La decisione di Gianluca Rocchi, designatore di Serie A e B, gli dovrebbe essere comunicata a breve e gli farebbe saltare l'intero mese di ottobre.