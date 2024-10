Matri torna a giocare: l’attaccante riparte dalla Seconda Categoria

Non capita spesso vedere ex Serie A scendere fino alle ultime categorie del calcio italiano verso il tramonto della carriera. Alessandro Matri ha voluto fare le cose in grande. Dopo quattro anni dal suo ritiro, l'ex attaccante ha deciso di rimettersi in gioco e lo farà calcando i campi della Seconda Categoria. È ufficiale la sua firma con l'Asd Graffignana 2013.