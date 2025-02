Mignani infiamma il derby: “Consapevoli che sarà una battaglia sportiva”

Domenica il derby emiliano Reggiana-Cesena: la conferenza stampa di Mignani alla vigilia del match di Serie B

Enrico Pecci Redattore 8 febbraio - 15:54

Mister Michele Mignani ha presentato in conferenza stampa Reggiana-Cesena, il derby emiliano in programma domenica 9 febbraio alle ore 15.00 al Mapei Stadium e valido per la 25° giornata del campionato di Serie B. Le due squadre sono appaiate in classifica, con la formazione di Reggio Emilia attualmente dodicesima a soli due punti di distanza dal Cesena decimo con 30 punti. La squadra di Mignani è in flessione e domani la Reggiana, tra le mura amiche del Mapei Stadium, ha l'occasione di sorpassare i rivali in classifica.

Cesena, la carica di Mignani: "Un derby che va oltre la strategia" — Mignani ha esordito così in conferenza stampa: "Credo che a questo punto della stagione le squadre diano continuità al loro modo di proporsi: per me è difficile pensare di trovare strategie diverse da quelle che credo possano essere proprie del modo di giocare della Reggiana. Io so che domani andiamo a giocare un derby e so che abbiamo una responsabilità ulteriore per il fatto che tanti nostri tifosi verranno a sostenerci e supportarci. Al di là della strategia, che sarà importante, noi dobbiamo sapere di andare a fare una battaglia sportiva".

Il tecnico ha commentato così la sessione di calciomercato appena conclusa: "Il mercato è finito e la società ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, anche rispetto a quello che il mercato stesso ti offre. Questo è il gruppo che io alleno, per me è il migliore che io potessi avere a disposizione e con cui devo fare il meglio possibile. Chi era scontento è stato accontentato e la trovo una soluzione corretta, perché se qualcuno vuole andare via, pensando di stare meglio, non ha senso tenerlo qua, al di là che ci siano o meno i presupposti per una sua sostituzione. Il nostro è un gruppo omogeneo in tutti i reparti, in cui c’è all’incirca una doppia soluzione in ogni ruolo, che era quello che cercavamo".

"Russo per me è un profilo molto interessante, un ragazzo giovane e in divenire, che quest’anno ha sfruttato le possibilità avute per giocare in uno squadrone come il Sassuolo. - ha proseguito l'allenatore del Cesena - Secondo me è già pronto e può giocare sia insieme a Shpendi, che come alternativa, perché è un attaccante moderno in grado di fare più cose".

Reggiana-Cesena, Mignani: "Possiamo andare a fare risultato" — Mignani si è poi soffermato proprio su Shpendi: "Per quanto riguarda Cristian, per noi è stato ed è un giocatore fondamentale e quando un giocatore è importante non lo è solo perché fa gol, ma perché ti apre soluzioni con le sue giocate, che servono al gruppo e magari sono utili per mandare in gol i compagni. Chiaramente lui gioca per il gol, l’anno scorso ne ha fatti tanti, ma quest’anno si trova in una categoria diversa e più difficile, in cui ci sono difensori più esperti e più forti. Non deve fasciarsi la testa, perché la cosa importante è che, come ha sempre fatto, si metta a disposizione della squadra e, se non farà gol lui, vorrà dire che lo farà fare ad altri".

In conclusione, il tecnico degli emiliani ha parlato anche di Viali ed ancora della sfida alla Reggiana: "Ho già detto della stima che ho nei confronti di mister Viali, un allenatore che è cresciuto con me e con cui ci conosciamo da tempo. Credo che la Reggiana sia una squadra abbastanza simile a noi per alcune caratteristiche: una squadra giovane e frizzante, alla quale piace muovere la palla senza dare tanti riferimenti. Secondo me la difficoltà sarà in quella lettura, soprattutto quando la palla ce l’avranno loro, perché dovremo essere bravi a coprire la palla e adeguarci alle scalate. È una squadra che ha bisogno di punti, come ne abbiamo anche noi, e con la quale possiamo andare a fare risultato".