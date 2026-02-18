Milan, anno da record per le plusvalenze: meglio del 2002 e del 2009

Oltre ai risultati positivi il campo, il Milan li sta registrando anche a livello economico con le plusvalenze. I rossoneri, infatti, hanno fatto registrare anche un record su questo fronte che è da considerare importante per il buon lavoro che la dirigenza ha svolto durante le sessioni di calciomercato. Di recente, tra l'altro, sia il Bologna che il Bournemouth hanno deciso di esercitare i rispettivi riscatti per avere a titolo definitivo il centrocampista Tommaso Pobega ed il terzino destro Alex Jiménez. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>