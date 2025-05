Milan-Bologna, dove vedere la finale di Coppa Italia in Tv e streaming

Coronamento di una stagione straordinaria per il Bologna, salvagente per i rossoneri: dove vedere l'ultimo atto di Coppa Italia.

Lorenzo Maria Napolitano 11 maggio - 00:22

Bologna e Milan si giocano l'ultimo atto di Coppa Italia, in un match che vale un'intera stagione. Per gli emiliani può essere il coronamento di un'annata (o di un percorso iniziato già in quelle precedenti) fin qui straordinaria, culminata, tra l'altro, con il ritorno in Champions League. Per i rossoneri invece si tratta di un salvagente che in realtà, unita al successo in Arabia Saudita, potrebbe portare anche a considerazioni parecchio più positive, specialmente sul ruolo futuro di Conceiçao.

Si tratta di una sfida inedita in una finale di Coppa Italia, in un match che vedrà da una parte una squadra che non vince questo titolo dalla stagione 1973/1974 (i rossoblù), e dall'altra un club (il Milan) che s'è laureato campione l'ultima volta nel lontano 2003.

Come arrivano le due squadre alla finale — Le due squadre si presentano a questa sfida in modo significativamente diversi. Il Milan ha finalmente trovato continuità ed infatti si fa sentire nelle zone appena sottostanti Juventus, Lazio e Roma. Qualora non dovesse raggiungere le competizioni europee attraverso la vittoria in finale, i rossoneri potrebbero comunque strappare un pass grazie al posizionamento in classifica. Ora sono soltanto quattro i punti a dividere la squadra milanese dalla formazione di Igor Tudor, momentaneamente al quarto posto. Il Bologna invece sta affrontando un momento delicato: nelle ultime cinque partite, la squadra di Vincenzo Italiano ha ottenuto una sola vittoria ed ha rimediato due sconfitte ed altrettanti pareggi.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna — L'allenatore del Milan dovrebbe confermare gli uomini impiegati nelle ultime apparizioni. L'unico ballottaggio è nella zona avanzata del campo tra Jovic e Giménez, ma quest'ultimo, reduce da una doppietta, pare comunque favorito per una maglia da titolare. Il Bologna, invece, recupera pedine fondamentali come Ferguson e Miranda, mentre in attacco ci sarà molto probabilmente Castro.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

Dove vedere Milan-Bologna in Tv e streaming — La sfida tra Milan e Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l'edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Canale 5. Inoltre, l'epilogo della manifestazione sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche sul sito sportmediaset.it.