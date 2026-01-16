Nel corso della giornata di ieri, Matteo Gabbia ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera col Milan. Infatti, contro il Como, ha toccato quota 100 presenze in Serie A con la maglia rossonera. Per di più, ha avuto modo di festeggiare con un'importante vittoria per 1-3 contro i Lariani grazie al rigore di Nkunku ed alla doppietta di Rabiot. Dalla scorsa stagione, il numero 46 è diventato molto importante per la squadra non solo in campo, ma anche fuori. Dal giorno del suo esordio in A, l'altro italiano ad aver tagliato questo traguardo è stato Davide Calabria. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>