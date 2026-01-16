derbyderbyderby calcio italiano Milan, contro il Como Matteo Gabbia ha raggiunto le 100 presenze in Serie A

Milan, contro il Como Matteo Gabbia ha raggiunto le 100 presenze in Serie A

Con la partita di ieri sera contro il Como, Gabbia ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 100 presenze in maglia rossonera
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Nel corso della giornata di ieri, Matteo Gabbia ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera col Milan. Infatti, contro il Como, ha toccato quota 100 presenze in Serie A con la maglia rossonera. Per di più, ha avuto modo di festeggiare con un'importante vittoria per 1-3 contro i Lariani grazie al rigore di Nkunku ed alla doppietta di Rabiot. Dalla scorsa stagione, il numero 46 è diventato molto importante per la squadra non solo in campo, ma anche fuori. Dal giorno del suo esordio in A, l'altro italiano ad aver tagliato questo traguardo è stato Davide Calabria.

