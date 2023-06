Milan femminile U17, la vittoria ai rigori in rimonta nel derby vale la finale

A Senigallia sotto di due gol, dopo i gioielli di Viviani e Giudici, le ragazze di Treccani rispondono con Adelfio e poi pareggiano con Lupatini. Lorenzi e Montaperto decisive dal dischetto: la prima neutralizzando D'Elia per il momentaneo vantaggio, la seconda per chiudere i giochi - e far dimenticare il destro a lato di Zanisi - dopo l'errore decisivo di Consolini. Il Milan femminile per riscattare i derby di quello maschile.