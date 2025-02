Milan-Hellas Verona, l’elenco dei doppi ex delle due squadre

I grandi protagonisti della sfida che hanno vestito le maglie di entrambi i club: l'elenco dei doppi ex di Milan e Verona.

Luca Paesano Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 10:01)

Quella tra Milan e Verona è una delle faide più accese e particolari della storia del calcio italiano. A segnare i rapporti tra le due tifoserie sono due precedenti, due scherzi del destino, che hanno marchiato a fuoco la storia dei rossoneri, più che dei gialloblù.

È il mito della ‘fatal Verona’, l’incubo dei milanisti, che sia nel campionato 1972/73 che nel 1989/90 hanno visto sfumare lo scudetto all’ultima giornata, perdendo in entrambe le occasioni sul campo dell’Hellas. Il primo a vantaggio della Juventus, il secondo in favore del Napoli di Maradona: entrambi con enormi polemiche per come si era arrivati a contendersi tutto all’ultima partita della stagione.

Da allora i brutti ricordi e le tensioni di quelle giornate hanno cementificato una rivalità che è ormai un pezzo di storia del puzzle calcistico della penisola. Ma tensioni vere, che negli ultimi anni hanno portato spesso e volentieri a scontri tra i gruppi organizzati. Gli ultimi, nel 2023, hanno condotto all’arresto e al daspo per cinque tifosi.

Milan-Hellas Verona, i doppi ex delle due squadre — Non sono stati tantissimi i giocatori ad aver vestito nelle proprie carriere le maglie di Milan e Verona. Senza andare troppo a ritroso nel tempo, va detto che i “tradimenti” si sono intensificati negli ultimi anni, con il ritorno stabile del Verona in Serie A.

Tra i doppi ex più celebri della sfida c’è sicuramente Giampaolo Pazzini. Dopo aver giocato tre ottime stagioni al Milan, con un bottino di 24 gol in 86 presenze, l’attaccante decide di lasciare i rossoneri per trovare una sistemazione che gli permetta di giocare con più continuità. Nell’estate 2015, ‘Il Pazzo’ si trasferisce all’Hellas Verona dove vive una sorta di seconda giovinezza: in 4 stagioni e mezzo, segna 50 gol in 135 partite.

Avventura da doppio ex anche per Nikola Kalinic, che ha vestito prima la maglia del Milan (2008-2010), che lo acquistò dopo un ottimo biennio alla Fiorentina, e poi quella del Verona tra il 2020 e il 2022. Percorso analogo anche per Fabio Borini, che ha giocato per entrambi i club nel corso della sua carriera da nomade in giro tra Italia, Inghilterra e Turchia. Il Milan lo acquistò nel 2017 dal Sunderland, ma in rossonero non lasciò il segno, così come nemmeno nei 6 mesi trascorsi a Verona.

80 presenze ed una carriera cominciata e finita con la maglia del Milan addosso per Massimo Oddo. Nel mezzo tante esperienze, tra cui spiccano quelle con Napoli, Lazio, Bayern Monaco ed anche Hellas Verona. Con gli scaligeri ha giocato tra il 2000 ed il 2002, collezionando 70 presenze e segnando anche 11 reti. Proprio nello stesso periodo, è passato da Verona anche Alberto Gilardino, in una delle prime tappe della sua carriera. Solamente 6 gol in 43 presenze con i gialloblù per Gila, ma parte fondamentale di un percorso che lo ha portato, tra i vari successi, anche a vincere il mondiale nel 2006. Tra il 2005 e il 2007 ha vestito la maglia del Milan: 44 gol e 132 presenze con i rossoneri.

Massimo Oddo, con la maglia del Verona, esulta dopo la rete segnata alla Roma (Mandatory Credit: Grazia Neri/ ALLSPORT)

È passato per Verona anche Ante Rebic, per sei mesi da gennaio a giungo 2016, senza segnare neppure un gol nelle 10 partite giocate. In rossonero ha vissuto invece ben 4 stagioni, dal 2019 al 2023, facendo cose decisamente migliori e vincendo anche lo scudetto nel 2022. 29 gol in 123 presenze, prima di passare al Besiktas. È un doppio ex della sfida anche Alessio Cerci, acquistato in prestito per una stagione dal Milan nel 2015 e poi a titolo definitivo dal Verona nel 2017. Non ha lasciato quasi nessuna traccia: 1 solo gol con i rossoneri e 3 per i gialloblù.