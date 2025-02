Il Milan ospita il Verona a San Siro, dove vedere la sfida di Serie A

Il Milan sfida l'Hellas Verona nella prossima giornata di Serie A: ecco dove seguire la sfida in diretta tv e in streaming.

Luca Paesano Redattore 13 febbraio - 09:30

Il Milan ospita il Verona a San Siro per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno questa sera, alle ore 20:45, in una sfida che sulla carta può sembrare scontata. I rossoneri sono in rampa di lancio dopo i colpi di mercato che hanno rinforzato la formazione di Sergio Conceicao. Gli scaligeri, invece, arrivano dal pesantissimo 0-5 subito al Marcantonio Bentegodi dall’Atalanta.

Milan-Hellas Verona, come arrivano le due squadre al match — Il Milan viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo gli ultimi risultati. Joao Felix e Santiago Gimenez si sono presentati alla grande nel loro esordio a San Siro in Coppa Italia contro la Roma: assist per il messicano, gol delizioso per il portoghese. Battesimo di fuoco per l’ex Feyenoord anche con la Serie A, subito in gol contro l’Empoli. La formazione di Sergio Conceiçao sembra essersi messa alle spalle la delusione del derby e spera ora di poter trovare un minimo di continuità. Le prestazioni appaiono comunque in crescita, ed in generale è un buon momento per i rossoneri.

Momento non semplicissimo per il Verona, che ha vinto solamente una delle ultime 5 giornate di Serie A, portando a casa solo 4 punti. Tuttavia, è pur vero che si è trovata di fronte ad un calendario tutt’altro che semplice, dovendo affrontare Napoli, Lazio e, in ultima, Atalanta. Laddove c’era possibilità di fare punti, li ha fatti, pareggiando al Penzo contro il Venezia e vincendo in casa del Monza. La squadra di Paolo Zanetti si trova al quindicesimo posto con 23 punti, a +2 dalla zona retrocessione.

Milan-Hellas Verona, precedenti tra le due squadre — Milan ed Hellas Verona si sono affrontate complessivamente 65 volte, ed i precedenti sono largamente a favore dei rossoneri. Sono 34 le vittorie del Milan, 21 i pareggi e soltanto 10 i successi del Verona. La formazione di Sergio Conceicao arriva da una striscia di 12 gare consecutive senza sconfitte contro i gialloblù. L’ultimo successo degli scaligeri risale al 2017, quando la squadra di Pecchia si impose per 3-0 nel lunch match. Andando ancor più nel dettaglio, il Milan ha sempre vinto negli ultimi 8 confronti di Serie A con il Verona. Il dato incredibile è che i gialloblù non sono mai riusciti a battere i rossoneri a San Siro nella loro storia.

Milan-Hellas Verona, dove vedere la sfida — Il match tra Milan e Hellas Verona andrà in scena sabato sera, alle ore 20:45, allo Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per poter seguire il match in diretta sarà necessario sottoscrivere prima un abbonamento alla piattaforma. La partita di Serie A sarà visibile anche in streaming, accedendo al sito o all’app di DAZN dai propri dispositivi mobili.